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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

العميد حسام حسن
العميد حسام حسن
فرناس حفظي

تابع الإعلام العبري باهتمام بالغ المباراة التاريخية التي جمعت المنتخب المصري بنظيره الأسترالي في كأس العالم، والتي انتهت بتأهل "الفراعنة" لأول مرة في تاريخهم إلى دور الـ16، إلا أن التغطية الإسرائيلية لم تقتصر على الإنجاز الرياضي، بل ركزت أيضا على تصريحات المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام حسن، التي أثارت موجة غضب واسعة داخل إسرائيل.

وأفرد موقع "واي نت سبورتس" العبري تقريرا للمباراة، سلط خلاله الضوء على احتفال حسام حسن بالتأهل رافعا العلم الفلسطيني، وإهدائه الفوز للشعب الفلسطيني، وهو ما أثار انتقادات واسعة وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير، قال حسام حسن عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح ، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1): “قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني.. رحم الله شهداءهم. أهدي هذا الفوز للشعب المصري والشعب الفلسطيني، الشعبين الطيبين والنبيلين.”

ولاقت تصريحات حسام حسن الفني  تفاعلا واسعا في العالم العربي، بالتزامن مع انتشار صور ومقاطع مصورة من قطاع غزة تُظهر تجمع المواطنين لمتابعة المباراة، واحتفالهم بالتأهل التاريخي للمنتخب المصري، حيث رفع المشجعون الأعلام المصرية، فيما رسم عدد من الأطفال العلم المصري على وجوههم.

وأضاف أن لاعبي المنتخب المصري احتفلوا بالتأهل بأداء سجدة شكر داخل أرض الملعب، بعد تحقيق أول انتصار لمصر في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، في إنجاز وصفه التقرير بأنه غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية.

كما نقل الموقع تصريحات قائد المنتخب محمد صلاح، الذي أكد أن الأجواء داخل الفريق إيجابية، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لمساندة زملائه وتهيئة بيئة مريحة داخل المنتخب.

واجتاحت حالة من  الغضب خلال التعليقات الإسرائيلية عقب تصريحات حسام حسن، حيث هاجمه عدد كبير من المعلقين بسبب دعمه للشعب الفلسطيني، فيما جاءت بعض التعليقات حادة وساخرة.

ورغم هذه الانتقادات، أقر الإعلام العبري بأن المنتخب المصري حقق انجازا تاريخيا، مؤكدا أن مصر صنعت التاريخ في هذه المباراة بتأهلها لأول مرة إلى دور الـ16 من كأس العالم.

واختتم التقرير العبري بالإشارة إلى أن المنتخب المصري يستعد لخوض مواجهة قوية أمام الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، في دور الـ16، لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة.

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