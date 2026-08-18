إيمان كريم: التمكين يبدأ من جامعة دامجة تتيح لكل طالب اكتشاف قدراته

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، افتتاح ملتقى ملهمون الجامعات المصرية، تحت شعار «مبدعون باختلاف»، وهو الملتقى القمي الرابع للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي يستمر خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2026 بمركز إعداد القادة بحلوان.

وينظم الملتقى قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وشهدت فعاليات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي حول جهود قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة في دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أعقبه عرض «مسرح التجارب الملهمة»، الذي استعرض خلاله عدد من النماذج الملهمة تجاربهم وقصص نجاحهم.

واستعرضت البطلة رحاب أحمد رضوان، بطلة مصر البارالمبية في رفع الأثقال، رحلتها الاستثنائية التي بدأت بإعاقة حركية منذ الولادة، وما واجهته من تحديات في التنقل من أجل التعليم، قبل أن تتحول هذه البداية الصعبة، بدعم أسرتها وإيمانها بقدراتها، إلى رحلة نحو منصات التتويج.

وبدأت رحاب مشوارها الرياضي بأول رفعة أثقال بوزن 50 كيلوجراما، وصولا إلى المشاركة في بطولات العالم والقارات، وجمعها 20 ميدالية دولية وقارية، توجتها بذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، بعد إحراز فضيتي ريو 2016 وطوكيو 2020.

أبطال مصر من ذوي الهمم

كما استعرض البطل محمد حازم رحلته من الكرسي المتحرك إلى خشبة المسرح، والتي بدأت عقب حادث قطار غيّر مسار حياته وهو في الرابعة عشرة من عمره، ليخوض بعدها رحلة من الإصرار والتحدي، انتقل خلالها من الكرسي المتحرك إلى العكاز الأول ثم العكازين.

وحول محمد التحدي إلى طاقة للإنجاز، فلعب كرة القدم بساق واحدة، وأنتج محتوى تحفيزيا لنشر الأمل بين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تدرج من المشاركة إلى قيادة الأنشطة الطلابية والفعاليات الجامعية، وصولا إلى المسرح التفاعلي باعتباره أداة للتوعية بالقضايا المجتمعية بالشراكة مع جهات دولية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لتنمية المهارات واكتشاف المواهب وإعداد قيادات المستقبل من الطلاب ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحرص على أن يكون جزءا أصيلا من هذه المبادرة، من خلال المشاركة المستمرة وتقديم عدد من الورش التدريبية المتنوعة التي تستهدف صقل مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم قدراتهم في مختلف المجالات.

ووجهت المشرف العام الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما توليه من دعم واهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع القائمين على تنظيم الملتقى، مثمنة التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي في حل المشكلات وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية.

وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فقط جزءا من المجتمع، وإنما هم صناع المستقبل وأمل الأمة، مؤكدة أن تجارب المشاركين في الملتقى تمثل دليلا على أن الإرادة لا تعرف المستحيل، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء فاعلون في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشارت إلى أن المجلس أعد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2031، باعتبارها خارطة طريق لتحقيق تمكين شامل ومستدام، موضحة أن رؤية المجلس في قطاع التعليم والطلاب ترتكز على تطوير التعليم الدامج وتحسين جودة المنظومة التعليمية وفقا لأفضل المعايير المعرفية والدولية.

وأضافت أن الرؤية تتضمن التوسع في إنشاء وتفعيل مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وتحديث غرف المصادر والاختبارات المجهزة، ورفع الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ برامج تثقيفية لغير ذوي الإعاقة حول آداب وسلوكيات التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة، بما يعزز قيم التقبل ونشر ثقافة الدمج المجتمعي داخل الحرم الجامعي وخارجه.

مشروع المدن المستدامة

كما تتضمن استراتيجية المجلس تنفيذ الإتاحة المكانية بالجامعات المصرية من خلال «مشروع مدن مستدامة»، وتوفير التكنولوجيا المساعدة والخدمات الرقمية داخل البيئة الجامعية، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعارف والأنشطة، فضلا عن إعداد وتأهيل الكوادر من خلال تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على أساليب التعلم الدامج، بما يضمن توفير بيئة جامعية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة إيمان كريم استمرار المجلس في تقديم الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، داعية إلى التواصل مع المجلس في حال وجود أي شكوى أو استفسار من خلال الخط الساخن 16736.

وشهدت فعاليات الملتقى أيضا لقاء بعنوان «مصر.. التاريخ والحضارة» بحضور الفنان محمد خميس، الذي اصطحب الطلاب في رحلة معرفية عبر التاريخ المصري، مستعرضا جوانب من عظمة الحضارة المصرية القديمة وإسهامات المصريين القدماء في مجالات متعددة من المعرفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الدولة المصرية تولي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما متزايدا، انطلاقا من رؤية وطنية تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز حق جميع أبنائها في التعليم والمشاركة وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات، من خلال تعزيز المراكز والخدمات المتخصصة، وتطوير منظومة الإتاحة، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق مشاركتهم في مختلف الأنشطة الطلابية التي تساعد كل طالب على اكتشاف قدراته وصقلها وتحويلها إلى إنجاز حقيقي.

وأوضح الدكتور كريم همام أن ملتقى «ملهمون الجامعات المصرية» يجسد هذا التوجه، من خلال إتاحة مساحة حقيقية للطلاب ذوي الإعاقة لإبراز مواهبهم وقدراتهم والتفاعل مع أقرانهم من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا أن دعم الدولة والوزارة للأنشطة الطلابية يمثل استثمارا حقيقيا في الإنسان وطاقات الشباب.

وأكد أن دور معهد إعداد القادة لا يتوقف عند تنظيم الفعاليات، وإنما يمتد إلى اكتشاف النماذج الملهمة ورعايتها وفتح المسارات أمامها للانتقال من الموهبة إلى الإبداع، ومن الإبداع إلى التأثير، بما يعزز مشاركة الطلاب في بناء جامعاتهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرّم الدكتور كريم همام الدكتورة إيمان كريم والفنان محمد خميس، تقديرا لمشاركتهما الفاعلة وإسهاماتهما في إثراء فعاليات الملتقى ودعم رسالته الهادفة إلى التمكين وبناء الوعي واكتشاف القدرات.