قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
معهد الفلك: مصر تشهد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة تغطية 93% فجر 28 أغسطس
الحكومة تستعرض الجداول الزمنية لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحي بأسوان الخدمة
رئيس نادي قضاة مصر يوجه الشكر لشيخ الأزهر على افتتاح فرع للرواق بمقر النادي
مدبولي يتابع المشروعات التنموية وتقنين الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيمان كريم: التمكين يبدأ من جامعة دامجة تتيح لكل طالب اكتشاف قدراته

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، افتتاح ملتقى ملهمون الجامعات المصرية، تحت شعار «مبدعون باختلاف»، وهو الملتقى القمي الرابع للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي يستمر خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2026 بمركز إعداد القادة بحلوان.

وينظم الملتقى قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وشهدت فعاليات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي حول جهود قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة في دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أعقبه عرض «مسرح التجارب الملهمة»، الذي استعرض خلاله عدد من النماذج الملهمة تجاربهم وقصص نجاحهم.

واستعرضت البطلة رحاب أحمد رضوان، بطلة مصر البارالمبية في رفع الأثقال، رحلتها الاستثنائية التي بدأت بإعاقة حركية منذ الولادة، وما واجهته من تحديات في التنقل من أجل التعليم، قبل أن تتحول هذه البداية الصعبة، بدعم أسرتها وإيمانها بقدراتها، إلى رحلة نحو منصات التتويج.

وبدأت رحاب مشوارها الرياضي بأول رفعة أثقال بوزن 50 كيلوجراما، وصولا إلى المشاركة في بطولات العالم والقارات، وجمعها 20 ميدالية دولية وقارية، توجتها بذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، بعد إحراز فضيتي ريو 2016 وطوكيو 2020.

أبطال مصر من ذوي الهمم

كما استعرض البطل محمد حازم رحلته من الكرسي المتحرك إلى خشبة المسرح، والتي بدأت عقب حادث قطار غيّر مسار حياته وهو في الرابعة عشرة من عمره، ليخوض بعدها رحلة من الإصرار والتحدي، انتقل خلالها من الكرسي المتحرك إلى العكاز الأول ثم العكازين.

وحول محمد التحدي إلى طاقة للإنجاز، فلعب كرة القدم بساق واحدة، وأنتج محتوى تحفيزيا لنشر الأمل بين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تدرج من المشاركة إلى قيادة الأنشطة الطلابية والفعاليات الجامعية، وصولا إلى المسرح التفاعلي باعتباره أداة للتوعية بالقضايا المجتمعية بالشراكة مع جهات دولية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لتنمية المهارات واكتشاف المواهب وإعداد قيادات المستقبل من الطلاب ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحرص على أن يكون جزءا أصيلا من هذه المبادرة، من خلال المشاركة المستمرة وتقديم عدد من الورش التدريبية المتنوعة التي تستهدف صقل مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم قدراتهم في مختلف المجالات.

ووجهت المشرف العام الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما توليه من دعم واهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع القائمين على تنظيم الملتقى، مثمنة التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي في حل المشكلات وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية.

وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فقط جزءا من المجتمع، وإنما هم صناع المستقبل وأمل الأمة، مؤكدة أن تجارب المشاركين في الملتقى تمثل دليلا على أن الإرادة لا تعرف المستحيل، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء فاعلون في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشارت إلى أن المجلس أعد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2031، باعتبارها خارطة طريق لتحقيق تمكين شامل ومستدام، موضحة أن رؤية المجلس في قطاع التعليم والطلاب ترتكز على تطوير التعليم الدامج وتحسين جودة المنظومة التعليمية وفقا لأفضل المعايير المعرفية والدولية.

وأضافت أن الرؤية تتضمن التوسع في إنشاء وتفعيل مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وتحديث غرف المصادر والاختبارات المجهزة، ورفع الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ برامج تثقيفية لغير ذوي الإعاقة حول آداب وسلوكيات التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة، بما يعزز قيم التقبل ونشر ثقافة الدمج المجتمعي داخل الحرم الجامعي وخارجه.

مشروع المدن المستدامة

كما تتضمن استراتيجية المجلس تنفيذ الإتاحة المكانية بالجامعات المصرية من خلال «مشروع مدن مستدامة»، وتوفير التكنولوجيا المساعدة والخدمات الرقمية داخل البيئة الجامعية، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعارف والأنشطة، فضلا عن إعداد وتأهيل الكوادر من خلال تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على أساليب التعلم الدامج، بما يضمن توفير بيئة جامعية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة إيمان كريم استمرار المجلس في تقديم الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، داعية إلى التواصل مع المجلس في حال وجود أي شكوى أو استفسار من خلال الخط الساخن 16736.

وشهدت فعاليات الملتقى أيضا لقاء بعنوان «مصر.. التاريخ والحضارة» بحضور الفنان محمد خميس، الذي اصطحب الطلاب في رحلة معرفية عبر التاريخ المصري، مستعرضا جوانب من عظمة الحضارة المصرية القديمة وإسهامات المصريين القدماء في مجالات متعددة من المعرفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الدولة المصرية تولي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما متزايدا، انطلاقا من رؤية وطنية تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز حق جميع أبنائها في التعليم والمشاركة وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات، من خلال تعزيز المراكز والخدمات المتخصصة، وتطوير منظومة الإتاحة، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق مشاركتهم في مختلف الأنشطة الطلابية التي تساعد كل طالب على اكتشاف قدراته وصقلها وتحويلها إلى إنجاز حقيقي.

وأوضح الدكتور كريم همام أن ملتقى «ملهمون الجامعات المصرية» يجسد هذا التوجه، من خلال إتاحة مساحة حقيقية للطلاب ذوي الإعاقة لإبراز مواهبهم وقدراتهم والتفاعل مع أقرانهم من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا أن دعم الدولة والوزارة للأنشطة الطلابية يمثل استثمارا حقيقيا في الإنسان وطاقات الشباب.

وأكد أن دور معهد إعداد القادة لا يتوقف عند تنظيم الفعاليات، وإنما يمتد إلى اكتشاف النماذج الملهمة ورعايتها وفتح المسارات أمامها للانتقال من الموهبة إلى الإبداع، ومن الإبداع إلى التأثير، بما يعزز مشاركة الطلاب في بناء جامعاتهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرّم الدكتور كريم همام الدكتورة إيمان كريم والفنان محمد خميس، تقديرا لمشاركتهما الفاعلة وإسهاماتهما في إثراء فعاليات الملتقى ودعم رسالته الهادفة إلى التمكين وبناء الوعي واكتشاف القدرات.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للإعاقة الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى ملهمون الجامعات المصرية ذوي الإعاقة وزارة التعليم العالي الأشخاص ذوي الإعاقة الجامعات المصرية البارالمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

اوتاكا وهدير

التيك توكر أوتاكا يطعن بالنقض على حكم حبسه سنتين.. ويطالب بوقف التنفيذ والبراءة

ناصر ماهر

مستند| حبس ناصر ماهر 6 أشهر في واقعة الاعتداء على فرد أمن.. خاص

الاب الضحية

هدد بإشعال النيران في والديه.. سقوط الإبن العاق في قبضة أمن الغربية

بالصور

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد