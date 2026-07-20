إيمان كريم تتفقد المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج

تفقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، وذلك في إطار متابعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة دمياط، وتعزيز جهود التمكين والدمج، والوقوف على أبرز التحديات والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشملت الجولة تفقد الورش الدامجة المجانية للتأهيل المهني، وورش الهوية البصرية لمحافظة دمياط المرتبطة بالحرف اليدوية، بهدف إنتاج منتجات تعكس الهوية الثقافية للمحافظة. كما اطلعت على المعرض الدائم لمخرجات الورش، وآليات العمل ومصادر التمويل والخامات المستخدمة، إضافة إلى المنتجات التي تم تصنيعها ضمن حملة “نيل بلا بلاستيك” المنفذة في إطار مبادرة “شارعنا” للحفاظ على البيئة وتنظيف نهر النيل من المخلفات.

كما شهدت الزيارة عقد لقاء توعوي استعرضت خلاله الدكتورة إيمان كريم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدولة المصرية في دعمهم وتمكينهم، والخدمات المتاحة لهم بمحافظة دمياط، إلى جانب التعريف باختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبادراته المختلفة، ومنها “أسرتي قوتي”، و”اكتشفني”، و”صحتنا × رياضتنا”، وحرفتنا من تراثنا”، و”ريادة الأعمال الخضراء”، و”استثمر في نفسك”.

المدينة الصديقة للنساء بدمياط

وتضمن اللقاء حواراً مفتوحاً مع عدد من الفتيات ذوات الإعاقة وأسرهن، للاستماع إلى آرائهن والتحديات التي تواجههن في الحصول على الخدمات والحقوق التي كفلها القانون رقم (10) لسنة 2018، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب وتنمية المواهب.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية التسويق الفعّال للمنتجات الناتجة عن الورش التدريبية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمستفيدات، مشيدةً بالدور الذي تقوم به المدينة الصديقة للنساء في تنمية المهارات الحرفية والإبداعية للنساء ذوات الإعاقة، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة لمشاركتهن المجتمعية والاقتصادية.

كما أشارت إلى أن المجلس أطلق مبادرة “مدرستي دامجة” ضمن المبادرة القومية “أسرتي قوتي”، بهدف رفع وعي الكوادر التعليمية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآداب التعامل معهم، وتعزيز مفاهيم الدمج داخل المؤسسات التعليمية.

وفي ختام جولتها، وجهت الدكتورة إيمان كريم بضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات التنفيذية والخدمية المعنية، لوضع حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات التعليم والرياضة والتعليم الفني والتأهيل المهني، بما يعزز فرص تمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت فريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بدمياط، أن المحافظة نجحت في دمج الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بمدارس التعليم الفني، مشيرة إلى أن تخصصات السباكة والنجارة والكهرباء والزخرفة تأتي في مقدمة الحرف التي يقبل عليها الطلاب الصم.

وقد كان في استقبال المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المهندس علي بيومي رئيس مجلس مدينة عزبة البرج، ونجلاء فتحي نائب رئيس المدينة، ومروة نبيل مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط ومدير مشروع المدينة الصديقة للنساء ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بملف الأشخاص ذوي الإعاقة.