خدمات وتوظيف وتعليم ونقل.. تحرك لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في الإسكندرية

عقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، مع مسئولي مديريات وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، العمل، الصحة، وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وهيئة النقل العام

للإطلاع على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة.

وكذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارات للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، وتحديد أشكال التنسيق المختلفة بين المجلس والوزارات، لتعزيز التعاون في ملف خدمة ذوي الإعاقة بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي ينفذها المجلس للمحافظات المختلفة للتنسيق مع المحافظين في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن اندماجهم بشكل لائق، ويزيد من تمكينهم في مختلف المجالات.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المحافظة، كعقد لقاء جماهيري، وآليات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث النوع الأول منهم قادر على العمل ويتم توظيفه للعمل من داخل مقر الجهة، والثاني غير قادر على العمل ويتم توظيفه للعمل عن بُعد، وسبل دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتمكينهم في المجالات المختلفة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وكذلك وسائل النقل المتاحة لاستخدام قاطني المحافظة من ذوي الإعاقة.

كما ناقش الاجتماع تخصيص مقر للمجلس في المحافظة، للبدء في تشغيله من قبل عدد من الموظفين بديوان عام المحافظة، كما ناقش الاجتماع آليات رصد الشكاوى والتحديات، التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع المجلس فيها لاقتراح الحلول المناسبة لها، والعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعن أعداد بطاقة الخدمات المتكاملة داخل المحافظة فقد تم إصدار نحو 46844 بطاقة لذوي الإعاقةبالمحافظة، فضلاً عن أن العام الجاري شهد تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد من الإعاقات المتوسطة والخفيفة، تبعاً لإحصائيات مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

فيما تطرق اللقاء إلى مناقشة الدمج في التعليم، حيث يتوافر بالمحافظة نوعين من الدمج، الأول وهو الدمج الجزئي في جميع مدارس المحافظة، الذي يوجه لنحو 17 ألف طالب من ذوي الإعاقات البسيطة، أما النوع الثاني هو الدمج الكلي الموجه للإعاقات الشديدة، في نحو 21 مدرسة بها، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 2605 طالب من ذوي الإعاقات الشديدة، واستعرض اللقاء سبل رفع وعي المدرسين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة عدد من مدارس محافظة الإسكندرية بالرمبات والمكتبات الصوتية، وغرف المصادر.

وبالنسبة الوسائل النقل والمواصلات داخل المحافظة فهي مدعومة التكلفة لجميع الإعاقات، وعن الخدمات الصحية تتوافر بمحافظة الإسكندرية 15 مستشفى، تقدم العديد من الخدمات الصحية والطبية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن هناك إدارة مختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، معنية بتقديم الخدمات المختلفة لهم.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس أجرى عدداً من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات لتوسيع آفاق التعاون بين المجلس والمحافظات، ولتفقد الخدمات المقدمة لها للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على أهمية تخصيص مقرات للمجلس في هذه المحافظات، لتسهيل تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التحديات والمشكلات التي تواجههم.

كما أكدت على أهمية التوسع في اللجان الطبية الخاصة بالكشف على طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لتسريع وتيرة إصدارها، وزيادة معدلات الاستخراج، وكذلك الاستفادة من مراكز الإعاقة في نقل تجربتها الخاصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إمكانياتها المتطورة في مدارس الدمج والنور والأمل.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تولي ملف الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً بالغاً، انطلاقاً من توجيهات الدولة بضرورة ضمان حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع، والعمل بشكل دائم على إزالة أي معوقات تحول دون حصولهم على الخدمات، والتأكيد على رفع كفاءة وتيسير الوصول إلى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار المحافظ أن التعامل مع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يقوم على الاستماع المباشر إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم، والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وهو مانقوم به بشكل أسبوعي خلال اللقاء الجماهيري بالمواطنين، مؤكداً أهمية التكامل بين المحافظة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وأكد المحافظ على أهمية دعم فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، مع العمل على توفير بيئة مناسبة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع، مؤكداً أن المحافظة مستعدة للتنسيق الكامل مع المجلس في مختلف الملفات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد اختتمت المشرف العام ومحافظ الإسكندرية لقائهما بالتوافق على عقد لقاء شهري مع المحافظة وممثلي الوزارات بالمحافظة للإطلاع على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثل عن المجلس للعمل على حلها، وكذلك التنسيق مع المجلس في برامج اكتشاف الموهوبين، وقاعدة بياناتهم، والتنسيق فيما يخص بالشكاوى والعمل على حلها مع الجهات المختصة.