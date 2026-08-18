مديرية الطرق تواصل تنفيذ أعمال صيانة وترميم الطرق الداخلية بأسوان للعام المالي 2026-2027

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية الإستمرار فى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتيسير الحركة المرورية ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والمناطق السكنية ضمن خطة المحافظة لتحسين البنية الأساسية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية .

خطة متكاملة لصيانة الطرق الداخلية بمختلف مدن المحافظة

وفى هذا الإطار، تواصل مديرية الطرق بأسوان بقيادة المهندس أحمد الملوانى تنفيذ أعمال صيانة وترميم الطرق الداخلية ضمن الخطة المقررة للعام المالى 2026/2027، والتى تستهدف مختلف الطرق والشوارع الداخلية بمراكز ومدن المحافظة، وفقاً لأولويات واحتياجات كل منطقة بما يضمن تحقيق الإستفادة المثلى من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق بصورة مستمرة .

أعمال صيانة مكثفة بعدد من مناطق مدينة أسوان

وتشمل الأعمال الجارية بمدينة أسوان عدداً من المناطق الحيوية، من بينها المحمودية، والصداقة القديمة، والرضوانية، ومطلع مدينة نصر، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم ورفع كفاءة قطاعات الطرق والشوارع، مع استمرار العمل تباعاً بمختلف المناطق وفقاً لخطة المديرية.

تعكس هذه الأعمال رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية ، وتنفيذ أعمال الصيانة والترميم بصورة مستمرة بما يسهم فى تحسين الحركة المرورية ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى ، وتحقيق بيئة حضارية وخدمية أفضل للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة .