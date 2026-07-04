عامر : منتخب مصر يتطور مع حسام حسن .. ولا مستحيل أمام الأرجنتين

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن يواصل التطور من مباراة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن التبديلات التي أجراها الجهاز الفني أمام أستراليا ساهمت في فرض السيطرة على اللقاء وكشفت نقاط ضعف المنافس، مع كامل الاحترام للمنتخب الأسترالي.

منتخب مصر

وشدد عامر على أن مواجهة الأرجنتين لا يجب التعامل معها باعتبارها محسومة، مستشهدًا بفوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم السابق، إلى جانب الأداء القوي الذي قدمه منتخب الرأس الأخضر أمام بطل العالم، مؤكدًا أن الثقة بالنفس والقتال داخل الملعب هما مفتاح تحقيق المفاجآت.

واختتم عامر رسالته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك لاعبين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية، مشيدًا بما يقدمه حسام حسن مع الفريق، ومؤكدًا أن "بالمجهود والإخلاص لا يوجد شيء مستحيل"، متمنيًا التوفيق للفراعنة في مواصلة مشوارهم بالمونديال.