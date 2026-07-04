محمد صلاح: بكيت بعد الرحيل عن ليفربول.. واليوم أبكي فرحا بإنجاز مصر التاريخي

أعرب محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن سعادته الغامرة عقب قيادة "الفراعنة" إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن التأهل يمثل لحظة تاريخية لن ينساها طوال حياته.

وقال صلاح : "لقد بكيت كثيرًا هذا العام، وبكيت اليوم أيضًا، تمامًا كما حدث عندما غادرت ليفربول، لكن هذه المرة كانت دموع فرح.. أنا أستمتع بهذه اللحظة التاريخية، فقد تأهلنا إلى دور الـ16 من كأس العالم ونكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية."

وأضاف قائد المنتخب المصري: "إنه شعور لا يُصدق أن نصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.. لا نعرف ما الذي سيحدث في المباريات المقبلة، لكننا سنبذل كل ما لدينا من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ومواصلة صناعة التاريخ وإسعاد الجماهير المصرية."