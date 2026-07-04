محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

وجه صحفي إسرائيلي سؤال لـ محمد صلاح قائد المنتخب

وجاء سؤال الصحفي عقب تأهل المنتخب لدور ال 16 من بطولة كاس العالم “ من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟”

ليجيب محمد صلاح “ لأ معرفش.. ديه حاجة أسيبها للناس تتكلم فيها”

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026.

وسيتم استقبال طلبات شراء التذاكر وسداد قيمتها ، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر.

ونظرًا لمحدودية عدد التذاكر، سيتم تخصيصها وفقًا لأسبقية استكمال إجراءات الحجز والسداد، وحتى نفاد الكمية المتاحة ويمكن السداد بكافة بطاقات الدفع او اي وسيلة دفع إلكتروني