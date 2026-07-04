بالساعة واليوم.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم بمشاركة مصر

اكتمل عقد المنتخب المتأهله لدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 عقب انتهاء منافسات دور الـ32.

وكان منتخب كولومبيا آخر المنتخبات التي ضمنت التاهل لدور الـ 16 عقب الفوز امام غانا بهدف دون مقابل.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة منتخب كندا.

مواعيد مباريات دور الـ16 بتوقيت القاهرة

السبت 4 يوليو

كندا × المغرب – 8:00 مساءً.

باراجواي × فرنسا – 11:59 مساءً.

الأحد 5 يوليو

البرازيل × النرويج – 11:00 مساءً.

الإثنين 6 يوليو

المكسيك × إنجلترا – 3:00 فجرًا.

إسبانيا × البرتغال – 10:00 مساءً.

الثلاثاء 7 يوليو

الولايات المتحدة الأمريكية × بلجيكا – 3:00 فجرًا.

الأرجنتين × مصر – 7:00 مساءً.

سويسرا × كولومبيا – 11:00 مساءً.