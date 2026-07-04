من الدرجة الثالثة في ألمانيا إلى هز شباك الأرجنتين.. رحله سيدني لوبيس الملهمة

تعد قصة سيدني لوبيس كاربال نجم الرأس الاخضر رحلة ملهمة لا تُصدق

فقبل أقل من عامين، كان " سيدني لوبيس كاربال " يلعب في دوري الدرجة الثالثة الألماني، ولم يكن يتوقع أحد أن يصبح حديث العالم.

في 1 يوليو 2025، انتقل إلى إستريلا أمادورا البرتغالي، وهناك تألق بشكل لافت، مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 4 أهداف، ليخطف أنظار بنفيكا الذي ضمه رسميًا في يناير 2026.

وفي أول مباراة أساسيًا مع بنفيكا، سجل هدفًا في شباك فريقه السابق إستريلا أمادورا، وحصل على جائزة رجل المباراة.

ورغم ذلك، تعرض للتهميش داخل بنفيكا بعد واقعة طلبه قميص فينيسيوس جونيور عقب مباراة شهدت حادثة الإساءة العن..صرية تجاه النجم البرازيلي.

وقبل انطلاق كأس العالم 2026، انتقل إلى طرابزون سبور التركي مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني.

واليوم… كتب اسمه بأحرف من ذهب بعدما سجل أحد أجمل أهداف كأس العالم 2026 في شباك الأرجنتين، ليمنح الرأس الأخضر التعادل 2-2 أمام بطل العالم.