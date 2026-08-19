الشركة السورية للبترول: انفجــ.ـار خط تصدير الغاز من معمل الجبسة بعد عمل تخريبي

أعلنت الشركة السورية للبترول ​أن انفجارًا ​وقوع فجر أمس الثلاثاء ⁠على خط ​تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في شمال شرق ​البلاد.

وأضافت الشركة السورية للبترول في بيان ​أن نتائج التحقيقات الأولية ‌تشير ⁠إلى أن الانفجار ناجم عن "عمل تخريبي مُتعمد"، ​مُوضحة ​أنه ⁠لم تُسجل أي إصابات ​بين العاملين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأمس الثلاثاء شهدت سوريا انفجارات في مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب، وأدانت دمشق بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، معتبرةً أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف مجددا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي مسئولية هذا التصعيد، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.