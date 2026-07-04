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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التأهل لدور الـ16.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة دعم لمحمد صلاح

مايا مرسي
مايا مرسي
سارة عبد الله

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر بعد التأهل التاريخي لدور ال١٦ في منافسات بطولة كأس العالم.

وكتبت مايا مرسي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "وقفت كثيرا أمام بكاء البطل لحظة الانتصار لا تبكي يا صلاح أمهات مصر كلها تشعر من قلبها انك إبنها  لا تبكي يا صلاح حملت القيادة يا كابتن بكل قوة وإصرار إفرح  انت وأخواتك في الفريق المحترم مصر كلها كانت بتدعي من قلبها وهتفضل تدعي".  

وتابعت: "نظر ابن مصر إلى السماء، وعيناه تلمعان بمزيج من الفرحة والرفعة والوطنية والحب لتراب هذا الوطن، وقال بصوت مخنوق:
“لقد فعلناها”

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم  2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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