الطريق إلى الكأس يمر عبر الأساطير.. من ينجو في ثمن النهائي؟

أسدل الستار على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لتتحدد هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي بعد مرحلة حافلة بالإثارة والندية شهدت مفاجآت كبيرة ووداع عدد من المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

كبار النجوم يواصلون الرحلة

شهدت البطولة استمرار حضور أبرز نجوم كرة القدم العالمية، حيث يواصل محمد صلاح قيادة منتخب مصر بينما يقود ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين وكريستيانو رونالدو منتخب البرتغال إلى جانب كيليان مبابي مع فرنسا، وإيرلينج هالاند مع النرويج، لتزداد المنافسة قوة مع انطلاق الأدوار الإقصائية.

مفاجآت مدوية تهز البطولة

لم تخل منافسات دور الـ32 من المفاجآت بعدما ودع منتخب ألمانيا البطولة على يد باراجواي بركلات الترجيح، كما أطاح المنتخب المغربي بنظيره الهولندي بالطريقة نفسها، في واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية.

وفي المقابل، واصل منتخب البرازيل مشواره بالفوز على اليابان بينما تأهل منتخب كندا على حساب جنوب أفريقيا، ونجح منتخب مصر في عبور أستراليا إلى دور الـ16.

تألق مبابي وهالاند

واصل كيليان مبابي وإيرلينج هالاند تقديم عروضهما القوية، بعدما قاد الأول منتخب فرنسا للفوز على السويد، بينما قاد هالاند منتخب النرويج لتجاوز كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

كما حجزت منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وسويسرا مقاعدها في الدور المقبل.

مصر والأرجنتين تواصلان الحلم

نجح منتخب مصر في مواصلة رحلته التاريخية بالمونديال بعد الفوز على أستراليا، فيما تأهل منتخب الأرجنتين بصعوبة عقب تخطيه منتخب كاب فيردي، ليضرب المنتخبان موعدًا مرتقبًا في دور الـ16.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16

الدول المستضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا.

أوروبا: النرويج، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، سويسرا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا، باراجواي.

أفريقيا: مصر، المغرب.

الطريق إلى اللقب يزداد صعوبة

ومع اكتمال عقد المتأهلين، تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلتها الحاسمة حيث ترتفع وتيرة المنافسة وتزداد المواجهات قوة في ظل استمرار نخبة من أفضل لاعبي العالم ليبقى حلم التتويج باللقب العالمي قائما بينما لا مجال للتعويض في الأدوار المقبلة.