قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: ناقشت مع المفوضية الأوروبية تعزيز التعاون في الطاقة والهجرة
احفظ المواعيد.. 8 مواجهات نارية تشعل ثمن نهائي كأس العالم 2026
وزير الخارجية: مباحثات مصر والاتحاد الأوروبي تعزز الشراكة الاقتصادية
الطريق إلى الكأس يمر عبر الأساطير.. من ينجو في ثمن النهائي؟
بدون تغيير الخط.. تفاصيل إطلاق شريحة الطفل والخدمات التي تقدمها
القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوى العابرة للمنطقة
سحر رامي: أنا بعت دهبي وممتلكاتي ومعنديش أي حاجة في البيت
طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
خوفا على حياته.. مسؤولون إيرانيون يعارضون حضور مجتبى خامنئي جنازة والده
10 لقطات صنعت ملحمة مصر وأستراليا.. من دموع صلاح إلى بكاء حسام حسن ولحظة "مبابي" الغامضة
شريف إكرامي يدعم محمد هاني: البطولة لا تُقيَّم بلقطة واحدة بل بمشوار كامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح ضد ميسي.. صدام تاريخي يشعل مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الثلاثاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء ينتظر أن يكون واحدا من أقوى مباريات البطولة لما يحمله من قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

ولا تقتصر أهمية المباراة على الصراع من أجل بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بل تمتد لتشهد أول مواجهة في تاريخ كأس العالم تجمع بين قائد منتخب مصر محمد صلاح وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

أول مواجهة دولية بين صلاح وميسي

ورغم أن اسمَي محمد صلاح وليونيل ميسي ارتبطا لسنوات بالمنافسة على أكبر البطولات والألقاب، فإن المواجهات المباشرة بينهما كانت محدودة للغاية، ولم يسبق لهما أن التقيا بقميصي المنتخبين المصري والأرجنتيني.

وتحمل مباراة الثلاثاء طابعا تاريخيا إذ ستكون أول مواجهة رسمية بين النجمين على مستوى المنتخبات الوطنية، والأولى أيضا في بطولة كأس العالم.

مواجهتان فقط على مستوى الأندية

بدأت المواجهات المباشرة بين صلاح وميسي خلال موسم 2015-2016 عندما واجه روما الإيطالي برشلونة الإسباني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 على ملعب الأولمبيكو حيث شارك اللاعبان طوال اللقاء دون أن ينجح أي منهما في تسجيل أو صناعة الأهداف.

أما المواجهة الثانية فجاءت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، عندما فاز برشلونة ذهابًا بثلاثية نظيفة، تألق خلالها ميسي بتسجيل هدفين، قبل أن يحقق ليفربول واحدة من أعظم "الريمونتادا" في تاريخ البطولة بالفوز 4-0 في الإياب والتأهل إلى النهائي، في مباراة غاب عنها محمد صلاح بسبب الإصابة.

وتختلف مواجهة كأس العالم عن كل اللقاءات السابقة إذ تقام بنظام خروج المغلوب، ما يعني أن الخاسر سيودع البطولة مباشرة، بينما يواصل الفائز مشواره نحو حلم التتويج باللقب العالمي.

وتسعى مصر إلى مواصلة رحلتها التاريخية بعد بلوغ دور الـ16 بينما يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

صراع القيادة بين أسطورتين

يدخل محمد صلاح اللقاء قائدًا لجيل مصري صنع إنجازا تاريخيا بالوصول إلى الأدوار الإقصائية، بينما يقود ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في واحدة من أبرز محطاته الأخيرة على المسرح العالمي.

وتنتظر الجماهير مواجهة خاصة بين اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث في مباراة قد تكون الأخيرة التي تجمعهما على الساحة الدولية.

وبعيدا عن حسابات التأهل تحمل مباراة مصر والأرجنتين قيمة استثنائية لعشاق كرة القدم، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين، وبين قائدين تركا بصمة لا تُمحى في تاريخ اللعبة.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم ليونيل ميسي محمد صلاح صلاح وميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

ترشيحاتنا

مايا مرسي

بعد التأهل لدور الـ16.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة دعم لمحمد صلاح

محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

بالصور

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

هل ترتفع أسعار البنزين؟ .. مضيق هرمز يهدد بأزمة عالمية

أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026

بيطري الشرقية يضبط 29 طن لحوم ودواجن وطيور ومنتجات غذائية فاسدة ومجهولة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد