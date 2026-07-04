محمد صلاح ضد ميسي.. صدام تاريخي يشعل مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الثلاثاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء ينتظر أن يكون واحدا من أقوى مباريات البطولة لما يحمله من قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

ولا تقتصر أهمية المباراة على الصراع من أجل بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بل تمتد لتشهد أول مواجهة في تاريخ كأس العالم تجمع بين قائد منتخب مصر محمد صلاح وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

أول مواجهة دولية بين صلاح وميسي

ورغم أن اسمَي محمد صلاح وليونيل ميسي ارتبطا لسنوات بالمنافسة على أكبر البطولات والألقاب، فإن المواجهات المباشرة بينهما كانت محدودة للغاية، ولم يسبق لهما أن التقيا بقميصي المنتخبين المصري والأرجنتيني.

وتحمل مباراة الثلاثاء طابعا تاريخيا إذ ستكون أول مواجهة رسمية بين النجمين على مستوى المنتخبات الوطنية، والأولى أيضا في بطولة كأس العالم.

مواجهتان فقط على مستوى الأندية

بدأت المواجهات المباشرة بين صلاح وميسي خلال موسم 2015-2016 عندما واجه روما الإيطالي برشلونة الإسباني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 على ملعب الأولمبيكو حيث شارك اللاعبان طوال اللقاء دون أن ينجح أي منهما في تسجيل أو صناعة الأهداف.

أما المواجهة الثانية فجاءت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، عندما فاز برشلونة ذهابًا بثلاثية نظيفة، تألق خلالها ميسي بتسجيل هدفين، قبل أن يحقق ليفربول واحدة من أعظم "الريمونتادا" في تاريخ البطولة بالفوز 4-0 في الإياب والتأهل إلى النهائي، في مباراة غاب عنها محمد صلاح بسبب الإصابة.

وتختلف مواجهة كأس العالم عن كل اللقاءات السابقة إذ تقام بنظام خروج المغلوب، ما يعني أن الخاسر سيودع البطولة مباشرة، بينما يواصل الفائز مشواره نحو حلم التتويج باللقب العالمي.

وتسعى مصر إلى مواصلة رحلتها التاريخية بعد بلوغ دور الـ16 بينما يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

صراع القيادة بين أسطورتين

يدخل محمد صلاح اللقاء قائدًا لجيل مصري صنع إنجازا تاريخيا بالوصول إلى الأدوار الإقصائية، بينما يقود ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في واحدة من أبرز محطاته الأخيرة على المسرح العالمي.

وتنتظر الجماهير مواجهة خاصة بين اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث في مباراة قد تكون الأخيرة التي تجمعهما على الساحة الدولية.

وبعيدا عن حسابات التأهل تحمل مباراة مصر والأرجنتين قيمة استثنائية لعشاق كرة القدم، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين، وبين قائدين تركا بصمة لا تُمحى في تاريخ اللعبة.