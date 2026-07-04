ميسي قبل مواجهة مصر : الفوارق بين المنتخبات في كأس العالم بسيطة

أكد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن مباراة المنتخب أمام الرأس الأخضر كانت من أصعب المباريات في كأس العالم حتي الآن مشددا على أن المستويات باتت متقاربة.

وأضاف ميسي في تصريحات عقب تأهل الأرجنتين إلى دور الـ16: “كنا ندرك منذ البداية أن المباراة ستكون معقدة للغاية، ولم يكن من قبيل المصادفة أن هذا المنتخب لم يخسر أمام منتخبات كبيرة مثل إسبانيا وأوروجواي”.

وأضاف “اعتقدنا أن الهدف سيمنحنا أفضلية وهدوءًا أكبر، لكن الأمور جاءت بشكل مختلف، وفقدنا الاستحواذ في فترات مهمة من اللقاء”.

وتابع “تراجعنا أكثر من اللازم في بعض اللحظات ولم نتمكن من تنفيذ أسلوب الضغط الذي خططنا له، فاستغل المنافس ذلك ونجح في إدراك التعادل”.

وتابع “كأس العالم بطولة استثنائية، والفوارق بين المنتخبات أصبحت صغيرة جدًا، لذلك كل مباراة تمثل تحديا كبيرا”.