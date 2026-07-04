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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: دعم الرئيس السيسي يمثل دفعة قوية لمواصلة النجاح في المباريات القادمة

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر لكرة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر لكرة
أ ش أ

قال المنسق الإعلامي لمنتخب مصر لكرة القدم محمد مراد اليوم / السبت/ ، "إن دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب مصر لكرة القدم، يمثل دفعة قوية لمواصلة المزيد من النجاح في المباريات القادمة".

وقد هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب.

وقال مراد ـ في لقاء خاص مع برنامج (صباح الخير يامصر) بالتلفزيون المصري من مقر إقامة بعثة المنتخب المصري ـ إن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب بالتأهل لدور الـ 16 ، هي رسالة فخر لكل الأبطال.

و أضاف أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قال للاعبين افرحوا بالإنجاز الكبير و استعدوا لمباراة الأرجنتين لرفع اسم مصر عاليا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أبطال المنتخب المصري سعداء للغاية بفرحة الشعب المصري.

وأكد أن لاعبي منتخب مصر على أعلى مستوى و جاهزية لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر منتخب كرة القدم

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