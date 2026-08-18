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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم «شكوى رقم 713317» في دور السينما سبتمبر المقبل

فيلم «شكوى رقم 713317» في دور السينما سبتمبر المقبل بعد حصد جوائز بالمهرجانات
فيلم «شكوى رقم 713317» في دور السينما سبتمبر المقبل بعد حصد جوائز بالمهرجانات
أوركيد سامي

يستعد صناع وأبطال فيلم «شكوى رقم 713317» لطرح العمل في دور العرض السينمائية المصرية خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد رحلة ناجحة شهدت مشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية حول العالم، إلى جانب حصوله على مجموعة من الجوائز.

وكشف الفنان محمد رضوان في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أن العمل من المقرر أن يصل إلى الجمهور المصري خلال سبتمبر، بعد أن حظي باهتمام خلال مشاركاته في المهرجانات السينمائية على مدار الفترة الماضية.

ويأتي طرح الفيلم في السينمات بعد نحو عام من بدء مشاركته في الفعاليات والمهرجانات السينمائية، ليبدأ مرحلة جديدة من رحلته من خلال عرضه تجاريًا أمام الجمهور.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، من خلال قصة زوجين يواجهان عددًا من التغيرات والتحديات في حياتهما اليومية، خاصة بعد وصولهما إلى مرحلة ما بعد التقاعد.

ويركز الفيلم على شخصية مجدي، وهو مهندس زراعي متقاعد، وزوجته سما، حيث يعيشان حياة تبدو مستقرة في البداية، قبل أن يتعرضا لموقف بسيط يقلب تفاصيل يومهما رأسًا على عقب.

وتبدأ الأزمة عندما تتعرض ثلاجة الزوجين للعطل، فيلجآن إلى شركة متخصصة في أعمال الصيانة من أجل إصلاحها، إلا أن الأمر لا يسير بالشكل المتوقع، بعدما يجد الزوجان نفسيهما أمام موقف يتضمن استغلالًا من جانب الشركة.

وتتحول مشكلة إصلاح الثلاجة من أزمة منزلية عابرة إلى سلسلة من المواقف التي تكشف جوانب مختلفة من حياة الزوجين، وتسلط الضوء على طبيعة العلاقة بينهما والتغيرات التي طرأت على تفاصيل حياتهما اليومية.

الكوميديا في مواجهة أزمات الحياة الزوجية

ويعتمد الفيلم على المواقف الكوميدية الناتجة عن تفاصيل تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنه يستخدمها لطرح مجموعة من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالحياة الزوجية، خصوصًا خلال مرحلة ما بعد التقاعد.

ومن خلال رحلة مجدي وسما، يحاول العمل الاقتراب من التحديات التي يمكن أن تواجه الأزواج عندما تتغير طبيعة الحياة اليومية بعد انتهاء سنوات العمل، وما يصاحب ذلك من تغير في المسؤوليات وطريقة التعامل مع الأزمات والمواقف المختلفة.

كما يقدم الفيلم الأزمة الأساسية المتعلقة بعطل الثلاجة باعتبارها نقطة انطلاق لأحداث أكبر، تكشف تدريجيًا عن اختلالات وتوترات في حياة الزوجين، لتصبح المشكلة المنزلية مدخلًا إلى مناقشة مجموعة من التفاصيل الاجتماعية والإنسانية.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، علي الطيب، محمد رضوان، حنان يوسف، إنعام سالوسة، جهاد حسام الدين، تامر نبيل، وأحمد عبد الحميد.

ويجمع العمل بين عدد من الأسماء الفنية ذات الخبرات المختلفة، في إطار يسعى إلى تقديم قصة اجتماعية تحمل طابعًا كوميديًا، مع التركيز على العلاقات الإنسانية والتغيرات التي تطرأ على حياة الشخصيات.

ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج ياسر شفيعي، الذي يتولى تقديم الرؤية الفنية للعمل، مستندًا إلى قصة تنطلق من موقف يومي بسيط قبل أن تتطور الأحداث بصورة تكشف أبعادًا أكبر في حياة أبطال الفيلم.

وقبل تحديد موعد طرحه تجاريًا في دور العرض المصرية، شارك «شكوى رقم 713317» في عدد من المهرجانات السينمائية داخل مصر وخارجها، ونجح خلال تلك المشاركات في حصد عدد من الجوائز، وهو ما ساهم في زيادة الترقب لعرضه أمام الجمهور.

ويأمل صناع الفيلم أن يواصل العمل نجاحه خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع انتقاله من أجواء المهرجانات إلى دور العرض السينمائية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة التجربة التي حظيت باهتمام خلال مشاركاتها الدولية.

ومن المنتظر أن يشهد شهر سبتمبر المقبل انطلاق الفيلم تجاريًا في السينمات، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من رحلته الفنية، بعد مشاركته في المهرجانات وحصوله على الجوائز خلال الفترة الماضية.

فيلم «شكوى رقم 713317 اخبار الفن نجوم الفن

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