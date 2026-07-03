قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي مهنئا منتخب مصر : التصميم على الفوز يحقق الإنجازات
مسيرة الإنجاز والفخر.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم
أحمد عبد الباسط: مبروك لمصر.. الفراعنة يصنعون التاريخ
تزيد احتمالية حدوث «طقس متطرف».. الأمم المتحدة تتوقع اشتداد ظاهرة النينو
مشاهد جديدة توثق لحظات الذعر إثر إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية ميشيجان
متورطة في تفجير موناكو.. الإنتربول يدرح مواطنة أوكرانية على قائمة النشرة الحمراء
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026
سعر الذهب الآن في مصر
كيفية تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة من جديد وأسباب المخالفات
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. هدف عكسي لصالح أستراليا في شباك مصر برأسية محمد هاني

محمد هاني
محمد هاني
حمزة شعيب

عاد منتخب أستراليا إلى أجواء المباراة بعدما سجل هدف التعادل أمام منتخب مصر خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 55، بعدما نفذ المنتخب الأسترالي ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء، لتتحول الكرة بالخطأ من المدافع محمد هاني إلى داخل شباك منتخب مصر، معلنة التعادل بنتيجة 1-1.

وكان منتخب مصر قد تقدم في الشوط الأول بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13 برأسية متقنة، قبل أن يعيد الهدف العكسي المباراة إلى نقطة البداية مع انطلاق أحداث الشوط الثاني.

ويُعد الهدف الذي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه هو الثاني له بهذه الطريقة خلال النسخة الحالية من كأس العالم 2026، بعدما سبق وأن سجل هدفًا عكسيًا في مواجهة منتخب بلجيكا بدور المجموعات، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين بالخطأ في مرماه خلال نسخة واحدة من البطولة.

واشتعلت المباراة بعد هدف التعادل، في ظل سعي المنتخبين لخطف هدف الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026.

منتخب أستراليا منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

مرض الزهايمر

دراسة: صعوبة التكيف مع التغيرات قد تكون من أولى علامات الزهايمر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | فاكهة صيفية تحمي من الإصابة بالسرطان.. رقائق الذرة من أخطر وجبات الإفطار

رقائق الذرة

احذر.. رقائق الذرة من أخطر وجبات الإفطار

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد