شاهد.. هدف عكسي لصالح أستراليا في شباك مصر برأسية محمد هاني

عاد منتخب أستراليا إلى أجواء المباراة بعدما سجل هدف التعادل أمام منتخب مصر خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 55، بعدما نفذ المنتخب الأسترالي ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء، لتتحول الكرة بالخطأ من المدافع محمد هاني إلى داخل شباك منتخب مصر، معلنة التعادل بنتيجة 1-1.

وكان منتخب مصر قد تقدم في الشوط الأول بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13 برأسية متقنة، قبل أن يعيد الهدف العكسي المباراة إلى نقطة البداية مع انطلاق أحداث الشوط الثاني.

ويُعد الهدف الذي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه هو الثاني له بهذه الطريقة خلال النسخة الحالية من كأس العالم 2026، بعدما سبق وأن سجل هدفًا عكسيًا في مواجهة منتخب بلجيكا بدور المجموعات، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين بالخطأ في مرماه خلال نسخة واحدة من البطولة.

واشتعلت المباراة بعد هدف التعادل، في ظل سعي المنتخبين لخطف هدف الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026.