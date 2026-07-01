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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مايا مرسي تصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي
مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي
عبدالوكيل أبو القاسم

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025،ونشر القرار في الوقائع المصرية.

وجاء القرار في مادته الأولي يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، والمادة الثانية تلغي اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون 137 لسنة 2010 والصادر بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة الصادرة.

وتتضمن اللائحة خمسة أبواب كالتالي: 

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول: التعريفات.
الفصل الثاني: الأحكام العامة.

الباب الثاني: الدعم النقدي المشروط وغير المشروط

الفصل الأول: الدعم النقدي المشروط (تكافل).
الفصل الثاني: الدعم النقدي غير المشروط (كرامة).

الفصل الثالث: الأحكام المشتركة

الفرع الأول: إجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة).
الفرع الثاني: مراجعة قيمة الدعم النقدي
الفرع الثالث: البطاقات الذكية للدعم النقدي.

الفرع الرابع: سقوط الحق في الدعم لعدم الصرف

الباب الثالث: حوكمة استحقاق الدعم النقدي

الفصل الأول: مراجعة الاستحقاق.
الفصل الثاني: تشكيل لجان الدعم واختصاصاتها(لجان الدعم النقدي)
الفصل الثالث: تشكيل لجان التظلمات واختصاصاتها
الفصل الرابع: آلية التظلم
الفصل الخامس: حالات رفض فرص العمل أو كسب العيش بغير عذر مقبول.
الفصل السادس: الالتزام بالإبلاغ عن المساعدات النقدية أو العينية التي تُقدم للمستفيدين.


الباب الرابع: المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص

الفصل الأول: مساعدات الكوارث والنكبات العامة والفردية.
الفصل الثاني: تدريب مستحقي الدعم ومساعدتهم على العمل أو كسب العيش.


الباب الخامس: استثمار أموال صندوق “تكافل وكرامة"

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي مايا مرسي

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