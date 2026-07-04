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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احفظ المواعيد.. 8 مواجهات نارية تشعل ثمن نهائي كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

اكتملت رسميا ملامح الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما انتهت منافسات دور الـ32 لتتحدد المواجهات الثماني التي ستشهدها أولى مراحل الأدوار الإقصائية في نسخة تتواصل فيها الإثارة مع دخول البطولة منعطفها الحاسم.

وشهد الدور الماضي العديد من المفاجآت والنتائج المثيرة، قبل أن يحسم الصراع على آخر بطاقات التأهل لتبدأ مرحلة لا تقبل سوى الانتصار.

كولومبيا تحسم البطاقة الأخيرة

كان منتخب كولومبيا آخر المتأهلين إلى دور الـ16 بعدما حقق فوزا صعبا على منتخب غانا بهدف دون رد، ليحجز المقعد الأخير في الأدوار الإقصائية ويكتمل عقد المنتخبات الـ16 المتأهلة.

وبذلك أسدل الستار على دور الـ32، لتتحول الأنظار إلى المواجهات المرتقبة التي ستحدد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

مصر والأرجنتين.. قمة تنتظرها الجماهير

تخطف المواجهة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني الأضواء في ثمن النهائي في لقاء يحمل طابعا خاصا إذ يقود محمد صلاح أحلام الفراعنة في مواصلة المشوار التاريخي بينما يتطلع ليونيل ميسي إلى قيادة الأرجنتين نحو خطوة جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله التاريخي إلى هذا الدور، في حين يسعى المنتخب الأرجنتيني لتأكيد مكانته بين أبرز المرشحين لحصد اللقب.

المغرب يفتتح مشوار العرب

ويقص المنتخب المغربي شريط منافسات دور الـ16 عندما يواجه منتخب كندا، في افتتاح مباريات المرحلة الإقصائية، أملاً في مواصلة عروضه القوية وتكرار إنجازاته على الساحة العالمية.

جدول مباريات دور الـ16

السبت 4 يوليو

كندا × المغرب – 8:00 مساء.

باراجواي × فرنسا – 11:59 مساء.

الأحد 5 يوليو

البرازيل × النرويج – 11:00 مساء.

الإثنين 6 يوليو

المكسيك × إنجلترا – 3:00 فجرا.

إسبانيا × البرتغال – 10:00 مساء.

الثلاثاء 7 يوليو

الولايات المتحدة الأمريكية × بلجيكا – 3:00 فجرا.

الأرجنتين × مصر – 7:00 مساء.

سويسرا × كولومبيا – 11:00 مساء.

مرحلة الحسم تبدأ

تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة جديدة تحت شعار “لا مجال للتعويض” حيث سيغادر الخاسر المنافسات مباشرة بينما يواصل الفائز رحلته نحو ربع النهائي وحلم التتويج باللقب العالمي.

وتتجه الأنظار إلى القمم المنتظرة وفي مقدمتها مواجهة مصر والأرجنتين إلى جانب صدامات قوية أبرزها إسبانيا أمام البرتغال والبرازيل ضد النرويج، وفرنسا في مواجهة باراجواي في مرحلة يُنتظر أن تقدم المزيد من الإثارة والندية مع اقتراب البطولة من محطاتها الأخيرة.

كأس العالم 2026 مصر والأرجنتين الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بطولة كأس العالم منتخب مصر محمد صلاح

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