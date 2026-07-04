كولومبيا تتأهل إلى دور الـ 16 بهدف فى مرمى غانا بكأس العالم

حجز منتخب كولومبيا مقعده في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غانا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



هدف مبكر يحسم المواجهة

نجح منتخب كولومبيا في تسجيل هدف المباراة الوحيد مبكرًا، بعدما أحرز جون أرياس هدف التقدم في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء، مستغلًا البداية القوية لفريقه، ليمنح منتخب بلاده أفضلية حافظ عليها حتى صافرة النهاية.



ورغم محاولات منتخب غانا للعودة في النتيجة خلال الشوطين، فإن الدفاع الكولومبي ظهر بصورة قوية، ونجح في إغلاق المساحات أمام الهجوم الغاني، بينما تألق الحارس في التصدي للمحاولات القليلة التي هددت مرماه.



مواجهة مرتقبة أمام سويسرا



بهذا الفوز، يواصل منتخب كولومبيا مشواره الناجح في البطولة، ليضرب موعدًا مع منتخب سويسرا في دور الستة عشر، في مواجهة منتظرة يسعى خلالها المنتخب الكولومبي لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم إلى الأدوار التالية.



تشكيل المنتخبين في المباراة



بدأ منتخب كولومبيا اللقاء بتشكيل ضم: كاميلو فارجاس، دانييل مونيوز، دافينسون سانشيز، جون لوكومي، يوهان موخيكا، جيفرسون ليرما، جوستافو بويرتا، جون أرياس، خاميس رودريجيز، لويس دياز، وجون كوردوبا.



في المقابل، خاض منتخب غانا المباراة بتشكيل مكون من: أتي زيجي، سينايا، أوبوكو، لوكاسين، منساه، ييرينكي، سيبو، توماس بارتي، سيمينيو، أندريه أيو، وإينياكي ويليامز.



دخل منتخب غانا اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة وتقديم صورة مشرفة للكرة الإفريقية، إلا أنه اصطدم بتنظيم دفاعي مميز من المنتخب الكولومبي، الذي عرف كيف يحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحسم بطاقة التأهل ويواصل حلمه في المنافسة على اللقب، بينما ودع المنتخب الغاني البطولة بعد أداء اتسم بالروح القتالية