قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا حذر الرسول من فعل الذنوب في محرم خاصة؟.. لـ3 أسباب لا تعرفها
أخبار السيارات| انخفاض بسيط في أسعار المستعمل..رولزرويس فانتوم بإصدار مستوحى من اليخوت
بشير التابعي: منتخب مصر الحصان الأسود بكأس العالم.. وهيثم حسن مفاجأة
سعر الدولار في السوق الرسمية الآن اليوم السبت 4-7-2026
أخبار التوك شو| تراجع أسعار الذهب.. مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب.. والسقا يكشف كواليس مسيرته الكروية
جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين اليوم
وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق
فرحتي وكل حياتي.. والدة فتاة طوخ المتغيبة تطالب بالعثور على ابنتها
أمطار في عز الصيف .. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
التحقيق في نشوب حريق شب داخل مدرسة بـ بنها
ترامب : الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولومبيا تتأهل إلى دور الـ 16 بهدف فى مرمى غانا بكأس العالم

كولومبيا
كولومبيا
رباب الهواري

حجز منتخب كولومبيا مقعده في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غانا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


هدف مبكر يحسم المواجهة
نجح منتخب كولومبيا في تسجيل هدف المباراة الوحيد مبكرًا، بعدما أحرز جون أرياس هدف التقدم في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء، مستغلًا البداية القوية لفريقه، ليمنح منتخب بلاده أفضلية حافظ عليها حتى صافرة النهاية.


ورغم محاولات منتخب غانا للعودة في النتيجة خلال الشوطين، فإن الدفاع الكولومبي ظهر بصورة قوية، ونجح في إغلاق المساحات أمام الهجوم الغاني، بينما تألق الحارس في التصدي للمحاولات القليلة التي هددت مرماه.


مواجهة مرتقبة أمام سويسرا


بهذا الفوز، يواصل منتخب كولومبيا مشواره الناجح في البطولة، ليضرب موعدًا مع منتخب سويسرا في دور الستة عشر، في مواجهة منتظرة يسعى خلالها المنتخب الكولومبي لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم إلى الأدوار التالية.


تشكيل المنتخبين في المباراة


بدأ منتخب كولومبيا اللقاء بتشكيل ضم: كاميلو فارجاس، دانييل مونيوز، دافينسون سانشيز، جون لوكومي، يوهان موخيكا، جيفرسون ليرما، جوستافو بويرتا، جون أرياس، خاميس رودريجيز، لويس دياز، وجون كوردوبا.


في المقابل، خاض منتخب غانا المباراة بتشكيل مكون من: أتي زيجي، سينايا، أوبوكو، لوكاسين، منساه، ييرينكي، سيبو، توماس بارتي، سيمينيو، أندريه أيو، وإينياكي ويليامز.

دخل منتخب غانا اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة وتقديم صورة مشرفة للكرة الإفريقية، إلا أنه اصطدم بتنظيم دفاعي مميز من المنتخب الكولومبي، الذي عرف كيف يحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحسم بطاقة التأهل ويواصل حلمه في المنافسة على اللقب، بينما ودع المنتخب الغاني البطولة بعد أداء اتسم بالروح القتالية 

غانا كولومبيا اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم

صورة من اللقاء

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا بهدف نظيف بكأس العالم

سعر الدولار اليوم

فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026

إمام عاشور

إمام عاشور يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى أستراليا بكأس العالم

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

محمد جمال: الاستقرار الفني والالتزام التكتيكي مفتاح تأهل مصر أمام أستراليا

جانب من الحلقة

يا كابتن فيه كاميرات.. محمد ثروت يروي سر احتضان حسام حسن لإمام عاشور

جانب من الحلقة

مازحا .. محمد ثروت يتحدث عن خروج محمد صلاح من مباراة إيران

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد