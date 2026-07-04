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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر والمغرب يحملان آمال إفريقيا في ثمن نهائي كأس العالم 2026

مصر والمغرب
مصر والمغرب
حسن العمدة

أسدل الستار على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح منتخبان إفريقيان فقط في حجز مقعديهما بدور الـ16، وهما مصر والمغرب، ليواصلا تمثيل القارة السمراء في البطولة.

وشهد الدور خروج سبعة منتخبات إفريقية هي: 

جنوب إفريقيا، الجزائر، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، غانا، والسنغال، لتنتهي رحلتها في أول أدوار خروج المغلوب، بينما تمكن المنتخبان المصري والمغربي من مواصلة المشوار.

ورغم تأهل منتخبين فقط من أصل تسعة منتخبات إفريقية شاركت في دور الـ32، فإن القارة حققت إنجازًا غير مسبوق، بعدما سجلت أكبر حضور لها في الأدوار الإقصائية بتاريخ كأس العالم، مستفيدة من النظام الجديد للبطولة الذي شهد مشاركة 48 منتخبًا.

وباتت الجماهير الإفريقية تعلق آمالها على مصر والمغرب لمواصلة المسيرة وتحقيق إنجاز جديد، في ظل الطموحات الكبيرة ببلوغ الأدوار المتقدمة وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الإفريقية على الساحة العالمية.

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