المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: أهنئ منتخب مصر على المباراة الرائعة أمام أسترليا

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: أثمن وأقدر هذه اللحظة التي نرى فيها الروح الإيجابية التي تنعم بها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفى بينها وبين وزير الخارجية: أهنئ المنتخب الوطني المصري على المباراة الرائعة التي أجريت بالامس، كما أود ان أهنئكم على مرور 100 عام على تأسيس وزارة الخارجية، لذا التهنئة كلها موصولة لحضراتكم.

وتابعت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: هذا الاجتماع يأتي بعد اسابيع قليلة من الاجتماع الذي عقد في لوكسنبورج وهذا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع فيما بيننا، وهذه النتائج الملموسه التي بدأنا نراها على مواطنينا بإثر هذه العلاقات الرائعة ونرى أيضا هناك الكثير من التقدم المحرز فيما بيننا، ونود ان ناخذ هذه العلاقة والشراكة الى مراحل اكثر تقدما.

وأشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط إلى أنهم ملتزمون بتقوية هذه العلاقات وتحقيق المزيد من الإصلاحات وخلق فرص جديدة للأعمال ولتوظيف الشباب على وجه الخصوص، وأيضا نود أن نلتقي بالدول المانحة من اجل أن نجد آليات للتمويل وللمنح تكون أفضل في المستقبل لهذه المنطقة.

ونوهت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط أنهم تحدثوا في مؤتمر الاستثمار الأخير عن أهمية إيجاد منصة للتمويل والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تحدثوا ايضا عن أهمية جمع وحشد الاستثمارات والتمويل لهذه الأهداف.

ولفتت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط الى انه سيتم صرف 1.5 5 مليار يورو وهذه هي الدفعة الثانية وبنهاية هذا العام سيتم صرف الدفعة الاخيرة التي هي مقدرة بـ 1.5 مليار يورو ايضا، وهذا يأتي ضمن أجندة الإصلاح التي دعتها مصر، ونود أن نستديم هذا النمو وعامل التنافسية والتطور القطاعي وهذا أمر مهم جدا، وفي الوقت نفسه فإننا نستثمر في الابتكار وفي الاشخاص كما ان لدينا ما يطلق عليه هورايزن يوروب هذه المنصة التي تسعى الى إحداث الابتكار والتطور.