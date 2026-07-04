المفوضية الأوروبية: مصر شريك لا غنى عنه.. ونسعى إلى الازدهار والتطور

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، إن الميثاق مقسم الى 3 ركائز رئيسية أولا الأشخاص والاتصالات والاقتصاد والاستثمار والصمود والجاهزية والهجرة، متابعة: “الاتفاقيات هي كلمة السر في الميثاق”.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية: “ندعم المواهب والشراكات ونسعى إلى محاربة أي معوقات تهدد الميثاق”، مؤكدة على أن مصر شريك لا غنى عنه.

واسترسلت: “نسعى إلى الإزدهار والتطور في منطقة الشرق الأوسط”، متابعة: “يجب أن تتمتع الدول بالأمن والاستقرار أيضا”.

ولفت وزير الخارجية إلى أن هناك مشروعا مهما للغاية يجمع بين مصر واليونان، بالإضافة إلى المشاريع محاربة الهجرة غير الشرعية.