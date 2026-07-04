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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المفوضية الأوروبية: مصر شريك لا غنى عنه.. ونسعى إلى الازدهار والتطور

المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط
المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط
إسراء صبري

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، إن الميثاق مقسم الى 3 ركائز رئيسية أولا الأشخاص والاتصالات والاقتصاد والاستثمار والصمود والجاهزية والهجرة، متابعة: “الاتفاقيات هي كلمة السر في الميثاق”.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية: “ندعم المواهب والشراكات ونسعى إلى محاربة أي معوقات تهدد الميثاق”، مؤكدة على أن مصر شريك لا غنى عنه.

واسترسلت: “نسعى إلى الإزدهار والتطور في منطقة الشرق الأوسط”، متابعة: “يجب أن تتمتع الدول بالأمن والاستقرار أيضا”.

ولفت وزير الخارجية إلى أن هناك مشروعا مهما للغاية يجمع بين مصر واليونان، بالإضافة إلى المشاريع محاربة الهجرة غير الشرعية.

المفوضة الأوروبية وزير الخارجية الهجرة غير الشرعية

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