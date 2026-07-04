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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية: مصر تكبدت 10.5 مليار دولار خسائر نتيجة تأثر الملاحة بقناة السويس

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن زيارة المفوضة الأوروبية إلى القاهرة تأتي في إطار الزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن المباحثات عكست مستوى متقدمًا من التنسيق والتفاهم بين الجانبين في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية.

مباحثات بناءة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات التي جرت مع المفوضة الأوروبية اتسمت بالبنّاءة والصراحة، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية التي تجمع الجانبين.

وأشار إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

استعراض جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي أنه استعرض مع المفوضة الأوروبية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي، وما تشهده من خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الشراكات الدولية، وفي مقدمتها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

توافق على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم التوافق خلال المباحثات على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية.

وشدد على أن استمرار التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل ركيزة أساسية للتعامل مع الأزمات المتصاعدة في المنطقة.

دعم أوروبي مرتقب وحزمة تمويلية جديدة

وكشف وزير الخارجية أن المباحثات تناولت تنفيذ حزمة الدعم المالي الأوروبي الموجهة إلى مصر، موضحًا أنه من المتوقع أن تتسلم القاهرة 1.5 مليار يورو ضمن هذه الحزمة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ودعم خطط التنمية.

مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون الأمني

ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أنه تم التطرق إلى الجهود المصرية الكبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال من خلال سياسات متكاملة للحد من الظاهرة والتعامل مع أسبابها الجذرية.

خسائر قناة السويس وتأثيرات الأوضاع الإقليمية

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تكبدت خسائر تُقدّر بنحو 10.5 مليار دولار نتيجة تأثر حركة الملاحة في قناة السويس جراء الاضطرابات الإقليمية، مؤكدًا أهمية دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة لضمان حرية وأمن الملاحة الدولية.

تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

واختتم الدكتور بدر عبد العاطي تصريحاته بالإشارة إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التدهور الإنساني ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

الدكتور بدر عبد العاطي المفوضة الأوروبية الاتحاد الأوروبي

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