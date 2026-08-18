إغلاق الشركات في ألمانيا يرتفع 10% إلى نحو 190 ألف شركة في 2025

أُغلقت نحو 190 ألف شركة في ألمانيا خلال عام 2025، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لحسابات أجراها “مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية”.

وأظهرت البيانات أن نحو شركة واحدة فقط من كل ثماني شركات أغلقت أبوابها جراء الإفلاس، في مؤشر على تزايد أعداد الشركات ذات التصنيفات الائتمانية المتوسطة أو الجيدة التي تختار إنهاء أنشطتها طواعية.

وأرجعت البيانات حالات الإغلاق إلى جانب الصعوبات الاقتصادية إلى عوامل أخرى، من بينها نقص العمالة الماهرة، وارتفاع التكاليف، وعدم وجود خلفاء لتولي إدارة الشركات.

وسجلت أعداد حالات الإغلاق ارتفاعًا حادًا بشكل خاص في قطاعات الضيافة، وتصنيع السيارات، والعيادات الطبية.