وزير الخارجية: أمن مصر والاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المباحثات التي أجراها مع المفوضة الأوروبية ركزت على تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنها اتسمت بالوضوح والصراحة، وأسفرت عن تفاهمات تعزز مسار الشراكة بين الجانبين.

وأوضح أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تطورًا مستمرًا، في ظل الحرص المتبادل على توسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

الإصلاح الاقتصادي في صدارة النقاش

وقال وزير الخارجية إنه استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من إنجازات في تحسين بيئة الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس رؤية مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالتعاون مع شركائها الدوليين.

اتفاق على مواجهة التحديات

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي أن الجانبين توافقا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية والتطورات الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية.

وأكد أن استمرار التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي يسهم في التعامل بفاعلية مع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويعزز التعاون في مختلف المجالات.

مصر ركيزة للاستقرار الإقليمي

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن أمن واستقرار مصر يمثلان ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن القاهرة ستواصل دورها الفاعل في دعم الأمن والسلام، وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الجانبين.