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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن اللقاء الذي جمعه بالمفوضة الأوروبية شهد مباحثات بناءة وصريحة تناولت مختلف جوانب العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يواكب تطورات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضح أن الجانبين ناقشا آليات توسيع الاستثمارات الأوروبية في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية في مختلف القطاعات.

عرض شامل لجهود التنمية

وأشار وزير الخارجية إلى أنه استعرض خلال اللقاء ما تنفذه الدولة من برامج للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب جهودها في تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز ثقة المؤسسات والشركات الأوروبية في الاقتصاد المصري.

وأكد أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، رغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

تنسيق مشترك لمواجهة الأزمات

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي أن المباحثات شهدت توافقًا على مواصلة التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، من خلال تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

استقرار مصر يعزز استقرار أوروبا

وشدد وزير الخارجية على أن أمن واستقرار مصر يمثلان جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن القاهرة تواصل القيام بدورها المحوري في ترسيخ الأمن الإقليمي، بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

الدكتور بدر عبد العاطي جمعه بالمفوضة الأوروبية مصر والاتحاد الأوروبي

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