تراجع العقود الآجلة للأسهم الكندية مع ارتفاع عوائد السندات وسط ضبابية الشرق الأوسط

تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الكندية، اليوم الثلاثاء، مع هبوط أسهم التعدين والقطاع المالي بما طغى على مكاسب قطاع الرعاية الصحية، في ظل ارتفاع عوائد السندات العالمية واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/تورننتو المركب بنسبة 0.4% بحلول الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مسجلا ثالث تراجع يومي على التوالي.

كانت أسهم شركات التعدين الثقيلة من بين الأكثر تضررًا، إذ هبطت بنسبة 1.7% مع تراجع أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية وصعود أسعار النفط. وبلغت عوائد السندات العالمية أعلى مستوياتها منذ عقود، مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد إشعال المخاوف التضخمية.

وقال برايان مادين، الرئيس التنفيذي للاستثمار في First Avenue Investment Counsel، إن "عوائد السندات عند هذه المستويات تبدأ في منافسة الأسهم على رأس المال، وقد تضغط على أسعار الأسهم إذا استمر هذا الاتجاه".

وتراجعت أسهم القطاع المالي بنسبة 0.7%، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت أسهم الطاقة بنسبة 0.5% بدعم من صعود أسعار النفط، لكن تأثيرها على المؤشر العام بقي محدودًا. وفي المقابل، قاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب باعتباره ملاذًا دفاعيًا وسط تقلبات السوق.

وتستعد كندا هذا الأسبوع لجولة جديدة من الرسوم الأميركية بنسبة 50%، في وقت لا تزال فيه المفاوضات التجارية بين البلدين بعيدة عن التوصل إلى مسودة اتفاق. وأضاف مادين أن المستثمرين "يراقبون الوضع بحذر شديد".

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت مبيعات المنازل للشهر الرابع على التوالي في يوليو، وفق بيانات الرابطة الكندية للعقارات.