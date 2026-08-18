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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضمان بقيمة مليار دولار لدعم الطرح الأولي لمصفاة دانجوتي النيجيرية

شركة مصفاة دانجوتي النيجيرية للبترول والبتروكيماويات
شركة مصفاة دانجوتي النيجيرية للبترول والبتروكيماويات
أ ش أ

أعلنت شركة مصفاة دانجوتي النيجيرية للبترول والبتروكيماويات اليوم عن إنجاز برنامج ضماني بقيمة مليار دولار لدعم الطرح الخاص والطرح العام الأولي المخطط له للمصفاة.
ويتكون البرنامج من شريحتين؛ أولهما استثمار مكتمل وممول بقيمة 600 مليون دولار في الطرح الخاص، والتزام ضماني بقيمة 400 مليون دولار لدعم الطرح العام الأولي المرتقب.
وتولت شركة "بان أفريكان ريفاينري إنفستمنت SPV" التابعة لليليوم كابيتال، دور الضامن في الصفقة.
وتعمل شركتا ماروب ستراتيجيز آند كونسلتنج (مركز دبي المالي العالمي) وليليوم كابيتال جروب دور المستشاران الماليان المشاركان حالياً لتنسيق بيع حصة الضمان الخاصة بالطرح الخاص عبر "جلوبال أفريكا"، مستهدفتين صناديق الثروة السيادية الأفريقية والكاريبية والحكومات والمستثمرين المؤسسيين.
وأشارت الشركتان إلى أن الاستجابة جاءت قوية وتعكس طلباً متزايداً على الأصول الصناعية الاستراتيجية في القارة، مع إمكانية تعزيز تدفقات رأس المال داخل أفريقيا ودعم تكامل أسواق رأس المال في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقال أليكو دانجوتي رئيس مجموعة دانجوتي للصناعات "هذا إنجاز مهم للمصفاة ولأسواق رأس المال الأفريقية، ويعكس الثقة في دورها الاستراتيجي ويفتح الباب لمشاركة أوسع من المؤسسات الأفريقية والكاريبية".
ومن جانبه، أكد البروفيسور بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة ماروب ستراتيجيز أن الصفقة تظهر الشهية المتزايدة للمعاملات التي تقودها أفريقيا وتتيح الوصول إلى أصول تحويلية في القارة.
أما سيمون تيمتوريه، رئيس مجلس إدارة ليليوم كابيتال، فشدد على أن الصفقة تندرج ضمن جهود ربط الفرص الأفريقية الكبرى بالمستثمرين المؤسسيين لدعم التصنيع والنمو المستدام.
م ي م

شركة مصفاة دانجوتي النيجيرية إنجاز دعم الطرح

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