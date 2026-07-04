وزير الخارجية: ناقشت مع المفوضية الأوروبية تعزيز التعاون في الطاقة والهجرة

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن زيارة المفوضية الأوروبية تأتي في إطار الزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن وتيرة الاتصالات و اللقاءات رفيعة المستوي بين البلدين مستمرة وتتقدم بسرعة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم بحث الأوضاع في الشرق الأوسط، واجرينا مباحثات صريحة تناولت سئل تعزيز العلاقة الاستراتيجية الشاملة، والتي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية في منطقة المتوسط.

واسترسل: بحثنا تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاعات الطاقة الجديدة والنظيفة ومجالات الهجرة ومواجهه التحديات المشتركة.