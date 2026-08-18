قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملصق تعريفي على سيارات الإسعاف .. محافظ القليوبية يوجه بجدول أسبوعي لاستقبال مصابي الحوادث بالمستشفيات
ظهور خاص للإعلامية هالة سرحان في فيلم الست لما
بنسبة نجاح 63.23%.. أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات
مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء مدينة غزة
تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق
فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون
أول ظهور لناصر ماهر بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنتاج مالي من الذهب يقفز 30% في النصف الأول من 2026 متجاوزا التوقعات

إنتاج مالي من الذهب
إنتاج مالي من الذهب
أ ش أ

ارتفع إنتاج مالي من الذهب الصناعي بنحو 30% خلال النصف الأول من عام 2026، متجاوزًا توقعات الحكومة، في مؤشر على تعافي القطاع بعد عام 2025 الذي شهد تراجعًا في الإنتاج وتوترات بين الحكومة وشركات التعدين، بحسب شبكة "سي إن بي سي أفريكا".
وبلغ إنتاج الذهب الصناعي 23.5 طن بين يناير ويونيو، مقابل نحو 18 طنًا خلال الفترة نفسها من 2025، متجاوزًا توقعات الحكومة البالغة 21.2 طن، وأظهرت البيانات أن مالي تتجه لتحقيق أو تجاوز مستهدف الإنتاج السنوي البالغ 43.2 طن.

ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض إنتاج الذهب إلى 42.2 طنًا في 2025، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 66.5 طنًا في 2023، في ظل تشديد الحكومة قبضتها على قطاع التعدين وإدخال إصلاحات هدفت إلى زيادة الإيرادات.
واستحوذ منجم فيكولا التابع لشركة" B2Gold " على صدارة المنتجين خلال النصف الأول، بإنتاج بلغ 8.85 طن، يليه منجم لولو التابع لشركة باريك بإنتاج 6.9 طن، متجاوزًا بالفعل إجمالي إنتاجه خلال عام 2025 والبالغ 5.5 طن.

وفي خطوة تعزز آفاق الإنتاج مستقبلاً، وافق مجلس الوزراء المالي هذا الشهر على منح شركة "B2Gold" ترخيصًا للتعدين واسع النطاق لمشروع مينانكوتو، الذي من المتوقع أن ينتج أكثر من 150 ألف أوقية سنويًا اعتبارًا من 2028، فيما يستهدف مشروع كوبادا إنتاج نحو 162 ألف أوقية سنويًا وبدء إنتاج الذهب في 2027.

الذهب الصناعي توقعات الحكومة تعافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

لمتابعة سير العمل.. وزير الخارجية يجتمع مع قطاع التعاون الدولي بالوزارة

الامارات

الدفاع الإماراتية : جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديد صاروخي

إنتاج مالي من الذهب

إنتاج مالي من الذهب يقفز 30% في النصف الأول من 2026 متجاوزا التوقعات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد