إنتاج مالي من الذهب يقفز 30% في النصف الأول من 2026 متجاوزا التوقعات

ارتفع إنتاج مالي من الذهب الصناعي بنحو 30% خلال النصف الأول من عام 2026، متجاوزًا توقعات الحكومة، في مؤشر على تعافي القطاع بعد عام 2025 الذي شهد تراجعًا في الإنتاج وتوترات بين الحكومة وشركات التعدين، بحسب شبكة "سي إن بي سي أفريكا".

وبلغ إنتاج الذهب الصناعي 23.5 طن بين يناير ويونيو، مقابل نحو 18 طنًا خلال الفترة نفسها من 2025، متجاوزًا توقعات الحكومة البالغة 21.2 طن، وأظهرت البيانات أن مالي تتجه لتحقيق أو تجاوز مستهدف الإنتاج السنوي البالغ 43.2 طن.

ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض إنتاج الذهب إلى 42.2 طنًا في 2025، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 66.5 طنًا في 2023، في ظل تشديد الحكومة قبضتها على قطاع التعدين وإدخال إصلاحات هدفت إلى زيادة الإيرادات.

واستحوذ منجم فيكولا التابع لشركة" B2Gold " على صدارة المنتجين خلال النصف الأول، بإنتاج بلغ 8.85 طن، يليه منجم لولو التابع لشركة باريك بإنتاج 6.9 طن، متجاوزًا بالفعل إجمالي إنتاجه خلال عام 2025 والبالغ 5.5 طن.

وفي خطوة تعزز آفاق الإنتاج مستقبلاً، وافق مجلس الوزراء المالي هذا الشهر على منح شركة "B2Gold" ترخيصًا للتعدين واسع النطاق لمشروع مينانكوتو، الذي من المتوقع أن ينتج أكثر من 150 ألف أوقية سنويًا اعتبارًا من 2028، فيما يستهدف مشروع كوبادا إنتاج نحو 162 ألف أوقية سنويًا وبدء إنتاج الذهب في 2027.