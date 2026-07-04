فرج عامر يكشف سبب غياب هيثم حسن عن دور المجموعات مع منتخب مصر

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن غياب هيثم حسن عن مباريات دور المجموعات مع منتخب مصر لم يكن لأسباب فنية، وإنما بسبب إجراء إداري متعلق بأوراق اللاعب، كان من الممكن أن يتسبب في أزمة كبيرة للمنتخب حال مشاركته.

هيثم حسن

وأوضح عامر أن هيثم حسن سبق له تمثيل منتخبات فرنسا السنية، وهو ما استلزم استكمال إجراء إداري عبر نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحديث بيانات جواز سفره بعد انضمامه لمنتخب مصر. وأضاف أن مشاركة اللاعب قبل إنهاء هذا الإجراء كانت قد تعرض المنتخب لخطر خصم ثلاث نقاط.

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن غياب هيثم حسن لم يكن مجاملة لأي لاعب، قائلاً إن السبب كان إداريًا بحتًا، مشيرًا إلى أن مسؤولًا في الجهاز الإداري للمنتخب نسي استكمال هذه الخطوة، قبل أن يتم حل الأمر لاحقًا.