الموعد والتشكيل المتوقع .. مواجهة نارية بين المغرب وكندا اليوم في كأس العالم

يواجه منتخب المغرب مساء اليوم السبت نظيره كندا في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة كأس العالم.

وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

واستهل منتخب المغرب مشواره في المونديال بالتعادل أمام البرازيل بنتيجة 1-1، ثم تغلب على اسكتلندا بهدف نظيف، واختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على هاييتي بنتيجة 4-2، قبل أن ينجح في إقصاء هولندا بركلات الترجيح في دور الـ32

ومن المتوقع ان يخوض منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شادي رياض، نصير مزراوي.

خط الوسط: أيوب بوعدي، نائل العيناوي، عزالدين أوناحي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.