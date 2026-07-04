بعد إثارة الشكوك.. خبير لوائح: مشاركة هيثم حسن قانونية ولا خطأ إداري على منتخب مصر

تدور تساؤلات حول مشاركة هيثم حسن، جناح نادي Real Oviedo، مع المنتخب المصري في مواجهة أستراليا، وسط حديث عن احتمال وجود إشكال قانوني يتعلق بأهليته الدولية.

وكتب عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عبر حسابه على “فيسبوك”: “غير صحيح تم اعتماد مشاركته والطعن على الأهلية يكون قبل بدء البطولة بـ 5 أيام ومن ثم لا يوجد أى خطأ ولا يجوز لأحد الاعتراض وتحياتي لك”.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن اللاعب سبق له تمثيل منتخبات فرنسا للفئات السنية، وهو ما يفرض إجراءات خاصة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل تغيير الجنسية الرياضية بشكل رسمي.

ورغم امتلاك اللاعب لجواز سفر مصري، فإن ذلك وحده لا يُعد كافيًا للمشاركة الدولية إذا لم تُستكمل جميع إجراءات تغيير الاتحاد الرياضي وفق لوائح الفيفا.

كما أُثيرت شكوك بسبب عدم ظهور اسم اللاعب – بحسب ما يتم تداوله – ضمن منصة FIFA change of Association platform، وهي المنصة التي تُعلن من خلالها الحالات التي حصلت على الموافقة الرسمية لتغيير المنتخب الذي يحق للاعب تمثيله.

وفي حال ثبت أن اللاعب شارك قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فقد يعرض ذلك المنتخب لعقوبات قد تصل إلى اعتبار المباراة خاسرة إداريًا.

لكن في المقابل، تبقى هذه المعلومات غير مؤكدة بشكل رسمي، إذ من الممكن أن يكون الاتحاد المصري لكرة القدم قد استكمل الملف بشكل صحيح أو حصل على موافقة مسبقة من الفيفا قبل إشراك اللاعب.