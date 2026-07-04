مبروك يا فراعنة..سفارة استراليا بالقاهرة تهنئ مصر بالتأهل لدور 16

هنأت سفارة استراليا بالقاهرة، منتخب مصر بالفوز على منتخبهم في الدور ٣٢ من بطولة كأس العالم.

وكتبت السفارة فى منشور لها عبر الحساب الرسمي على فيسبوك: "مبروك يا فراعنة!".

وتابعت: "فخرت السفارة الاسترالية باستضافة عرض خاص للمباراة التاريخية والمثيرة بين أستراليا ومصر كانت مباراة متقاربة، ولكن نهنئ المنتخب المصري ونتمنى له التوفيق في الجولة القادمة!".

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم 2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.