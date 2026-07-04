مبروك للفراعنة.. مجلس السلام في غزة يهنئ مصر بتأهل المنتخب لدور الـ16 بكأس العالم

هنأ نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، المنتخب المصري بعد التأهل لدور ١٦ في بطولة كأس العالم.

وكتب ملادينوف عبر حسابه الشخصي: "ألف مبروك للفراعنة على فوزهم التاريخي الأول في الأدوار الإقصائية لكأس العالم. يعكس هذا الإنجاز انضباطًا وصمودًا استثنائيين على الساحة العالمية، ويجلب فخرًا مستحقًا لمصر والمنطقة".

وأضاف: "نتمنى للمنتخب المصري مزيدًا من التوفيق والنجاح في الدور القادم، ومواصلة تقديم الأداء المشرف الذي أسعد الجماهير المصرية والعربية".

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم 2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.