قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
JTWC: إعصار "بافي" يقترب من جزر المحيط الهادئ الأمريكية
اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من تذاكر مباراة مصر والأرجنتين
إنجاز علمي .. طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
ما مصير مسلسل محمد رمضان بعد انسحاب أحمد مراد
من يفرض كلمته؟ فيفا يعلق على مواجهة منتخب مصر والأرجنتين
الفلاحين تفجر مفاجأة: البطاطس قد تصل إلى 30 جنيهًا.. وهذا موعد تراجع الأسعار
راكبين موتوسيكل .. القبض على 3 أشخاص تحرشوا بطالبة في الغردقة
بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات
ستارمر المنتهية ولايته: خليفتي لن يمكنه قضاء وقت أقل في الشئون الخارجية
مايا مرسي: وقفت كثيرًا أمام بكاء البطل لحظة الانتصار
تكريمًا لجهود أبو العينين .. حفاوة وتصفيق حار من وفود 43 دولة خلال قمة برلمانات البحر المتوسط
لو مسافر خارج البلاد خلي بالك.. اعرف حالات الحذف من بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبروك للفراعنة.. مجلس السلام في غزة يهنئ مصر بتأهل المنتخب لدور الـ16 بكأس العالم

نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة
نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة
سارة عبد الله

هنأ نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، المنتخب المصري بعد التأهل لدور ١٦ في بطولة كأس العالم.

وكتب ملادينوف عبر حسابه الشخصي: "ألف مبروك للفراعنة على فوزهم التاريخي الأول في الأدوار الإقصائية لكأس العالم. يعكس هذا الإنجاز انضباطًا وصمودًا استثنائيين على الساحة العالمية، ويجلب فخرًا مستحقًا لمصر والمنطقة".

وأضاف: "نتمنى للمنتخب المصري مزيدًا من التوفيق والنجاح في الدور القادم، ومواصلة تقديم الأداء المشرف الذي أسعد الجماهير المصرية والعربية".

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم  2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

نيكولاي ملادينوف غزة بطولة كأس العالم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد