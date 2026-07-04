بعد أزمته الصحية.. الاطمئنان على سلامة مدرب حراس منتخب الكرة النسائية

تعرض محمد عرفات، مدرب حراس المنتخب الوطني للكرة النسائية لأزمة صحية، خلال تواجده بمعسكر المنتخب، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تم على أثرها نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث تم الاطمئنان عليه بعد إجراء جميع الفحوص الطبية.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2007، وكذلك جهاز منتخب الكرة النسائية على التواجد في المستشفى للاطمئنان على مدرب حراس منتخب السيدات.

كما اطمأن الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، على سلامة محمد عرفات، مشدداً، من جانبه، على أن إدارة الاتحاد لا تدخر جهداً في توفير الرعاية الصحية للأجهزة الفنية ولاعبي المنتخبات الوطنية.