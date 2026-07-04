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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ردود فعل غاضبة عقب وداع منتخب أستراليا لكأس العالم

استراليا
استراليا
ياسمين تيسير

علق موقع نيوز الأسترالي علي ردود الافعال عقب وداع منتخب استراليا لدور ال 32 من منافسات كأس العالم

واكد الموقع أن هناك ردود فعل غاضبة على رهانات ضخمة بعد خروج منتخب أستراليا أمام مصر من كأس العالم بخيبة أمل كبيرة

واضاف “بضربة ترجيح سددها المدافع حسام عبد المجيد بهدوء، انتهت عقدة استمرت 92 سنة وحجز منتخب مصر مكانه في دور الـ16 لكأس العالم بعد فوز شاق على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، في ليلة شهدت قرارات فنية غريبة ومقامرات من الجانب الأسترالي قلبت موازين المباراة.”

وتابع "اللقاء الذي استضافته مدينة دالاس الأمريكية بدأ بتفوق مصري ترجمه إمام عاشور لهدف في الدقيقة 13 من رأسية بعد عرضية كريم حافظ. التفوق المصري استمر حتى الدقيقة 55 عندما سجل محمد هاني هدف التعادل لأستراليا بالخطأ في مرماه، وهو الهدف الذي أعاد الأستراليين لأجواء الماتش وفرض التعادل على الوقتين الأصلي والإضافي.

وتابع "وسط الإرهاق والتوتر في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قرر توني بوبوفيتش مدرب أستراليا أخذ رهان مزدوج كان هو حديث الصحافة بعد المباراة. الرهان الأول تمثل في سحب الحارس الشاب المتألق باتريك بيتش الذي أنقذ فريقه من كرات خطيرة طوال اللقاء، والدفع بالحارس المخضرم ماثيو رايان خصيصا للتصدي لركلات الترجيح. هذا التبديل لم يحقق هدفه وفشل تماما لأن رايان لم ينجح في صد أي ركلة من لاعبي مصر.

وتابع “الرهان الثاني والأكثر قسوة كان في اختيار مسددي الركلات. بوبوفيتش اعتمد على قلبي دفاع لتسديد الركلات الحاسمة، الأول كان القائد هاري سوتار الذي أطاح بالكرة فوق العارضة، والثاني هو المدافع الشاب لوكاس هيرينجتون الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما وسدد كرته في العارضة. القرار عرض المدرب لانتقادات قوية وفتح عليه أبواب الهجوم ”

استراليا منتخب مصر كاس العالم

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