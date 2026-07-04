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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هجوم جمال جبر على الساخر من محمد هاني: من يرد اعتبار أحد أفضل لاعبي مصر؟

محمد هاني
محمد هاني
باسنتي ناجي

شنّ جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، هجومًا حادًا على واقعة السخرية من محمد هاني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مصر، مطالبًا بمحاسبة المسؤول عن الواقعة، ومؤكدًا أن ما حدث لا يسيء للاعب فقط، بل للمنتخب المصري بأكمله.

منتخب مصر 

و أكد جمال جبر، عبر حسابه الرسمي، رفضه التام لما تعرض له محمد هاني من سخرية، متسائلًا: "أين الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن؟ وأين محمد صلاح كابتن المنتخب؟.. من يرد اعتبار محمد هاني أحد أفضل لاعبي مصر؟"، مشددًا على أن ما حدث يمثل تجاوزًا مرفوضًا وينال من قيمة المنتخب الوطني، خاصة أنه وقع خلال مؤتمر صحفي حضره إعلاميون من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف جبر أن ما بدر من الصحفي يعد "وصمة عار" على كل صحفي وإعلامي مصري، مؤكدًا أن منتخب مصر يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق ويحظى بدعم ومتابعة القيادة السياسية، بينما يخرج من يستهزئ بأحد لاعبي المنتخب في مشهد لا يليق، على حد وصفه.

واختتم مدير إدارة الإعلام بالأهلي بالدفاع عن محمد هاني، مؤكدًا أنه يتمتع بأخلاق رفيعة ويعد من أكثر اللاعبين إخلاصًا ورجولة، مطالبًا كل من يملك ضميرًا بإنصاف اللاعب ورد اعتباره الأدبي، كما دعا إلى محاسبة الصحفي من جانب اتحاد الكرة ونقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

محمد هاني الاهلي منتخب مصر

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