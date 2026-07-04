فرج عامر: احتراف اللاعبين يبدأ من التألق أمام الأرجنتين.. وليس بالفريق الخارق

أكد فرج عامر أن طموح اللاعبين المصريين للاحتراف في الأندية الكبرى يجب أن يترجم إلى أداء قوي داخل الملعب، خاصة في المواجهات الكبيرة التي تمنحهم فرصة لإثبات قدراتهم أمام العالم.

منتخب مصر

وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لو اللاعبين المصريين فعلًا نفسهم يحترفوا في الأندية اللي بيتكلم عليها وكلاؤهم، ويحترفوا في أحسن منها، يتجدعنوا ويركزوا ويتكلوا على الله ويتجاوزوا الأرجنتين".

وأضاف رئيس سموحة السابق أن منتخب الأرجنتين ليس فريقًا لا يُقهر، قائلًا: "وللعلم الأرجنتين ليست بالفريق الخارق"، في رسالة تحفيزية للاعبي المنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة.