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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وجوه جديدة تكتب التاريخ .. نجوم يسجلون أول أهدافهم في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
إسلام مقلد

تشهد بطولة كأس العالم 2026 العديد من اللحظات التاريخية، سواء من خلال النسخة الأولى التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، أو باستضافة ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب الظهور الأول لعدة منتخبات على الساحة المونديالية، أبرزها الأردن وأوزبكستان والرأس الأخضر وكوراساو.

ومع انطلاق منافسات البطولة، نجح عدد كبير من اللاعبين في تسجيل أول أهدافهم بتاريخ مشاركاتهم في كأس العالم، ليضعوا أسماءهم في سجلات البطولة للمرة الأولى.

هالاند

وكان النرويجي إيرلينج هالاند من أبرز هؤلاء، بعدما سجل أول هدفين له في كأس العالم خلال مواجهة العراق، بينما افتتح الأمريكي فولارين بالوجون مشواره المونديالي بثنائية في شباك باراجواي.

كما سجل الفرنسي برادلي باركولا أول أهدافه في كأس العالم خلال مواجهة السنغال، في حين افتتح المغربي إسماعيل صيباري سجله التهديفي بهدف أمام البرازيل، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا أمام اسكتلندا، ليصبح أول لاعب مغربي يسجل في أول مباراتين له بالمونديال.

منتخب السويد

وفي صفوف المنتخب السويدي، سجل الثنائي ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس أول أهدافهما في كأس العالم خلال مواجهة تونس، بينما دوّن ياسين العياري اسمه بثنائية في البطولة.

وشهدت البطولة أيضًا تسجيل النيوزيلندي إليجا جست هدفين في أول ظهور تهديفي له، فيما سجل كل من دنيز أونداف، وناتانيال براون، وفيليكس نميشا مع المنتخب الألماني أول أهدافهم المونديالية.

لاعبين أفارقة 

كما انضم إلى القائمة كل من كونور ميتكالف مع أستراليا، وأحماد ديالو مع كوت ديفوار، وعمر رقيق مع تونس، وديروي دوارتي مع الرأس الأخضر، الذي أصبح أحدث المنضمين إلى قائمة أصحاب الهدف الأول في كأس العالم.

منتخبات عربية

وعلى المستوى العربي، شهدت البطولة تألق عدد من اللاعبين الذين افتتحوا سجلاتهم التهديفية، يتقدمهم علي علوان، الذي سجل أول هدف في تاريخ الأردن بكأس العالم، إلى جانب أيمن حسين مع العراق، وعبد الإله العمري مع السعودية.

منتخب مصر

وسجل منتخب مصر حضورًا لافتًا في هذه القائمة، بعدما أحرز كل من إمام عاشور، ومحمود صابر، ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى زيكو أول أهدافهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

كما نجح ليفانو كومينينسيا في تسجيل أول هدف لمنتخب كوراساو في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينما أصبح السنغالي إبراهيما مباي أصغر لاعب أفريقي يسجل هدفًا في تاريخ البطولة، بعمر 18 عامًا و142 يومًا.

وكان المكسيكي جوليان كينيونيس صاحب شرف تسجيل أول أهداف كأس العالم 2026، بعدما هز شباك جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية، مسجلًا في الوقت نفسه أول أهدافه الشخصية في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليمنح النسخة الحالية انطلاقة تاريخية على مستوى الأرقام والإنجازات الفردية.

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