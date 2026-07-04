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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال الأهداف العكسية.. محمد هاني يدخل التاريخ وكأس العالم 2026 يحطم رقما قياسيا

محمد هاني
محمد هاني
حسن العمدة

واصلت بطولة كأس العالم 2026 تحطيم الأرقام القياسية، وهذه المرة على مستوى الأهداف العكسية، بعدما سجلت النسخة الحالية أعلى حصيلة في تاريخ المونديال، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجل في نسخة 2018.

وشهدت مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا تسجيل المدافع محمد هاني هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 55، بعدما حاول إبعاد كرة عرضية من ركلة ثابتة، إلا أنه حولها برأسه إلى شباك الحارس مصطفى شوبير، مانحًا المنتخب الأسترالي هدف التعادل.

ورفع هذا الهدف عدد الأهداف العكسية في كأس العالم 2026 إلى 9 أهداف، وهو أعلى رقم في تاريخ البطولة، كما أن 9 من أصل 13 هدفًا استقبلتها المنتخبات العربية في النسخة الحالية جاءت بالنيران الصديقة، في إحصائية تعكس التأثير الكبير للأخطاء الفردية على نتائج المباريات.

وعلى المستوى الفردي، دخل محمد هاني سجلات كأس العالم بعدما أصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل هدفين عكسيين خلال نسخة واحدة، معادلًا الرقم الذي حققه إيفان فوستوف في مونديال 1966.

أما على مستوى المنتخبات، فقد أصبح منتخب مصر ثاني أكثر المنتخبات استقبالًا للأهداف العكسية في تاريخ كأس العالم، بعدما تلقى هدفه الثالث بالنيران الصديقة، خلف المغرب والمكسيك اللذين يتصدران القائمة برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

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