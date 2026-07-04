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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انقسام داخل الأهلي بسبب رحيل تريزيجيه للسعودية وجلسة حاسمة بعد كأس العالم| تفاصيل

تريزيجية
تريزيجية
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر حسابه على موقع فيسبوك، عن وجود انقسام داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل محمود حسن تريزيجيه، في ظل اقتراب انتقاله إلى نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

منتخب مصر 

وأوضح أحمد حسن أن إدارة الأهلي تشهد تباينًا في وجهات النظر حول ملف رحيل تريزيجيه، مشيرًا إلى أن جلسة حاسمة ستُعقد مع اللاعب فور عودته من مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، من أجل حسم موقفه النهائي.

وتتزامن هذه الأنباء مع تقارير إعلامية تحدثت خلال الأيام الماضية عن اقتراب انتقال تريزيجيه إلى الرياض السعودي، وسط جدل داخل الأهلي بين مؤيدين لاستمراره نظرًا لقيمته الفنية، وآخرين يرون أن رحيله قد يساهم في تخفيف الأعباء المالية وإعادة هيكلة الرواتب داخل الفريق.

تريزيجية منتخب مصر الاهلي

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