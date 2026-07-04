شوبير بعد تأهل منتخب مصر: لا تهربوا من لحظة استحقها الجميع

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن لكل إنسان لحظة ينتظرها طويلًا ليشعر أن كل ما مر به من تعب كان يستحق، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللحظات لا تأتي بسهولة، بل تكون مليئة بالانتظار والخوف والمشاعر الصعبة، وذلك تعليقًا على تأهل منتخب مصر التاريخي في كأس العالم.

منتخب مصر

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يسعى الإنسان طوال عمره خلف لحظة يشعر فيها أن كل ما مرّ به كان يستحق. تلك اللحظة لا تأتي سهلة… تأتي محمّلة بالتعب، والانتظار، والخوف، والمشاعر الصعبة."

وأضاف: "لذلك حين تصل إليها، لا تهرب من تفاصيلها، عشها كاملة… بصعوبتها، بارتباكها، بفرحتها، وبكل ما تحمله من معنى." في رسالة احتفى خلالها بإنجاز منتخب مصر بعد بلوغ دور الـ16 من كأس العالم.