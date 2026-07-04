إبراهيم عبد الجواد: سيبك من التفاهات.. محمد هاني بيقدّم كأس عالم تاريخي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمستوى الذي يقدمه محمد هاني مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الظهير الأيمن يقدم أداءً استثنائيًا يستحق الإشادة بعيدًا عن أي انتقادات أو جدل.

منتخب مصر

وكتب عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيبك من التفاهات.. محمد هاني بيقدّم كأس عالم تاريخي."

ويأتي تعليق عبد الجواد استمرارًا لدعمه لمحمد هاني خلال مشوار المنتخب في المونديال، بعدما سبق وأثنى على مستواه، معتبرًا أن اللاعب قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام أحد أبرز أجنحة العالم، في إشادة بأدائه الدفاعي والهجومي خلال البطولة.