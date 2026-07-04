إبراهيموفيتش يدعم الأسترالي هيرينجتون بعد إضاعة ركلة ترجيح أمام مصر: أنت الأفضل

أظهر زلاتان إبراهيموفيتش الجانب الودود في شخصيته بإرسال كلمات تشجيع للاعب الأسترالي الشاب لوكاس هيرينجتون ​بعد إضاعته ركلة ترجيح أمام مصر في دور 32 ‌بكأس العالم لكرة القدم.

وارتطمت الكرة التي سددها المدافع الأسترالي (18 عاما) بالعارضة في ركلة الترجيح الرابعة لفريقه ما منح حسام عبد المجيد فرصة حسم الفوز لمصر ​وهو ما فعله كما أضاع هاري سوتار ركلة ترجيح أخرى لصالح ​أستراليا.

وخسرت أستراليا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 عقب ⁠الوقت الإضافي أمس الجمعة مما يطيل انتظارها لتحقيق أول فوز ​في تاريخها في أدوار خروج المغلوب في هذه البطولة الكبرى.

وقال النجم ​السويدي إبراهيموفيتش على قناة فوكس حيث يعمل محللا لمباريات كأس العالم "ركلات الترجيح أشبه باليانصيب. إذا سجلت، تصبح بطلا، وإذا لم تفعل، للأسف تصبح لا شيء".

وأضاف "أريد فقط ​أن أوجه كلمة إلى هيرينجتون، أنت في الثامنة عشرة من ​عمرك، أنت شاب، وهذه مجرد بداية مسيرتك المهنية".

وتابع "تقدمت للتسديد وأظهرت شجاعة كبيرة ولن ‌يفعل ⁠الجميع ذلك.. يا صديقي، أنت الأفضل.. لا تستمع إلى الآخرين.. لكن اسمع يا هيرينجتون، إذا أردت التواصل معي، فأنا موجود".

وضم التشكيل الأساسي لأستراليا ستة لاعبين تبلغ أعمارهم 23 عاما أو أقل، من بينهم ​هيرينجتون.

إبراهيموفيتش يدعم لاعب استراليا

وقال هيرينجتون ردا ​على سؤال بشأن ⁠رسالة إبراهيموفيتش "ربما أكون أول من ينتقد نفسه ويكون قاسيا عليها، لذا فإن سماع ذلك من أسطورة ​في هذه الرياضة يعني لي الكثير".

وأضاف "أعتقد أن الكثير من ​الناس ⁠يتساءلون عن سبب تقدمي لتنفيذ ركلة الترجيح. ساندني الجهاز الفني للفريق، وثقوا في. كنت قد نجحت في تسديد ركلات الترجيح خلال الأسبوع. تدربنا ⁠عليها. ​كنت واثقا من نفسي، لذا كان الأمر ​ببساطة... كنت أعرف المكان الذي أريد أن أضع فيه الكرة. نفذت ما اعتدت عليه، ​ولسوء الحظ، لم تسر الأمور كما أردت".