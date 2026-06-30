إبراهيموفيتش يهاجم كومان بعد خروج هولندا: تخلّى عن الهوية ولعب حتى لا يخسر

شن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هجومًا حادًا على رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن وداع كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام المغرب في دور الـ32.

وأكد إبراهيموفيتش، الذي يعمل محللًا في شبكة "فوكس"، أن المنتخب الهولندي فقد هويته التاريخية تحت قيادة كومان، معتبراً أن أسلوب اللعب كان السبب الرئيسي في الإقصاء.

"لم أعرف منتخب هولندا"

وقال زلاتان عقب المباراة: "أعتقد أن هذه الهزيمة هي خطأ كومان، لأنني لم أعرف هذا المنتخب الهولندي".

وأضاف: "لقد خسر بهوية ليست هي الهوية الهولندية، وهذا يغضبني. إذا كنت ستخسر، فاخسر بهويتك... فهذا هو ما تمثله هولندا".

انتقاد للأسلوب الدفاعي

ورأى الأسطورة السويدية أن المنتخب الهولندي تخلى عن فلسفته المعروفة بالاستحواذ والهجوم، ولجأ إلى أسلوب دفاعي مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الفريق تراجع لفترات طويلة إلى مناطقه، واكتفى بالدفاع بدلًا من فرض شخصيته على اللقاء.

كما اعتبر أن هولندا صنعت فرصًا قليلة خلال الشوطين الإضافيين، وبدا وكأنها تنتظر اللجوء إلى ركلات الترجيح أكثر من سعيها لتسجيل هدف الفوز.

"يلعب كمدرب إيطالي"

وواصل إبراهيموفيتش انتقاداته خلال الأشواط الإضافية، قائلاً: "إنه يبدو كمدرب إيطالي... يلعب حتى لا يخسر"، في إشارة إلى النهج التحفظي الذي اتبعه كومان خلال المواجهة.

وكان منتخب المغرب قد أطاح بنظيره الهولندي بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.