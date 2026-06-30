مدرب المغرب: نستحق الفوز على هولندا وحلمت أن عيسى ديوب سيسجل هدفًا

أعرب محمد وهبى، المدير الفنى للمنتخب المغربى عن سعادته بفوز منتخب أسود الأطلسى على نظيره المغربى بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1-1، فى لقاء الدور ال32 بمونديال كأس العالم 2026، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك فى الفترة مابين 11 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال «وهبي» فى تصريحات إعلامية: «نستحق الفوز على منتخب هولندا فقد سيطرنا على معظم أوقات اللقاء».

وأضاف: «امتلك مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم روح قتالية عالية تساهم دائماً فى تحقيق الانتصارات».

وتابع: «حلمت أن عيسى ديوب سوف يسجل هدفًا وهذا ما تحقق فى لقاء هولندا».

وأتم تصريحاته قائلاً « أهدى الفوز على هولندا إلى الجماهير المغربية التى تدعمنا بشكل كبير فى جميع البطولات».

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره المميز في البطولة، بعدما قدم مستويات قوية خلال دور المجموعات، جعلته أحد أبرز المنتخبات المرشحة لمواصلة المنافسة أمام كبار المنتخبات.

تشكيل منتخب المغرب

جاء تشكيل المنتخب المغربي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي، شادي رياض، ديوب، نصير مزراوي.

أما في خط الوسط: بوعدي، عز الدين أوناحي، إبراهيم دياز.

وفي خط الهجوم: إسماعيل الصيباري، بلال الخنوس، يوسف العيناوي.

يأمل المنتخب المغربي في مواصلة عروضه القوية خلال النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما أثبت قدرته على مجاراة أقوى المنتخبات منذ انطلاق البطولة، ولفت الأنظار بالأداء المنظم والانضباط التكتيكي الذي ظهر به في جميع مبارياته.