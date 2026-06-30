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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مغامرة الأسود مستمرة.. المغرب يُقصي هولندا بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

واصل المنتخب المغربي مشواره المميز في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه على منتخب هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر دفاعي من الجانبين، مع محاولات متبادلة دون نجاح في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الهولندي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، ليضع فريقه في المقدمة ويزيد من صعوبة مهمة المنتخب المغربي، الذي واصل الضغط والبحث عن هدف التعادل حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح المنتخب المغربي في خطف هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر عيسى ديوب، ليشعل المواجهة ويمنح أسود الأطلس فرصة جديدة لمواصلة المنافسة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستمرت الإثارة خلال الشوطين الإضافيين، إذ تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لحسم بطاقة التأهل، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف جديدة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، أظهر لاعبو المنتخب المغربي هدوءًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا، لينجحوا في الفوز بنتيجة 4-3، ويحجزوا مقعدهم في دور الـ16، بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات البطولة رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال اللقاء.

ودخل المنتخب المغربي المباراة بتشكيل ضم ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه أشرف حكيمي، وشادي رياض، وعيسى ديوب، ونصير مزراوي في خط الدفاع، بينما تواجد في الوسط بوعدي، وعز الدين أوناحي، وإبراهيم دياز، وقاد الهجوم كل من الصيباري، والخنوس، والعيناوي.

وبهذا الانتصار يؤكد المنتخب المغربي قدرته على المنافسة بقوة في البطولة، ويواصل كتابة فصل جديد من إنجازاته العالمية، بعدما تجاوز أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، ليضرب موعدًا مع منافسه في دور الـ16، وسط آمال جماهيره بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم.

منتخب المغرب منتخب هولندا اخبار الرياضة كأس العالم

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